Home

Sport

Calcio

Amichevole Rosignano – US Livorno, in vendita i biglietti

Calcio

3 Settembre 2021

Amichevole Rosignano – US Livorno, in vendita i biglietti

Livorno 3 settembre 2021

L’Unione Sportiva Livorno 1915 comunica che sono in vendita i biglietti per l’amichevole Solvay Rosignano-Us Livorno, in programma domenica 5 settembre alle 20.30 allo stadio Ernesto Solvay di Rosignano (via della Repubblica).

Biglietto: 7 euro

Posti totali: 800 posti

Green pass obbligatorio per accedere allo stadio

I biglietti sono in vendita al Punto Amaranto, la biglietteria dello stadio Armando Picchi di Livorno, nei seguenti orari:

▪️ oggi (venerdì 3) dalle 15.30 alle 18.30

▪️ domani (sabato 4) dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30

▪️ dopodomani (domenica 5) dalle 10 alle 12.30

‼️ Al momento dell’acquisto del biglietto, sono richiesti alcuni dati personali (nome, cognome, luogo e data di nascita, numero di telefono o indirizzo mail) per il rispetto delle misure anti-Covid in termini di tracciabilità

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin