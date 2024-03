Home

Cronaca

Amici 23 l’inedito di Ayle online, testi e link dei nove cantanti della scuola

Cronaca

5 Marzo 2024

Amici 23 l’inedito di Ayle online, testi e link dei nove cantanti della scuola

Amici 23: Nove Nuovi Inediti Online, tra cui il Livornese Ayle

Livorno 5 marzo 2024 – Amici 23 l'inedito di Ayle online, testi e link dei nove cantanti della scuola

L’attesa è finita per gli appassionati della musica di Amici 23: nove nuovi brani inediti, provenienti dagli allievi del talent show, sono pronti per essere ascoltati. Dopo il successo di precedenti singoli come “Rossofuoco” di Mida e “Dimmi che non è un addio” di Holden, è arrivato il momento di scoprire le nuove proposte musicali degli artisti emergenti.

Iniziamo con il brano del cantautore livornese Ayle, (Elia Faggella), in gara al talent show di Maria De Filippi:

Ayle con “Il Tuo Nome”

Ayle, allievo di Anna Pettinelli, si fa notare con il brano “Il Tuo Nome”, una produzione firmata B-Croma. Il giovane livornese, Elia Faggella, presenta un brano scritto da lui stesso e si prepara a conquistare il pubblico con la sua voce e il suo talento.

Testo e link per ascoltare il brano

Eravamo matti

Adesso non siamo più niente

E non è stato facile

Conoscermi di nuovo

Stare tra me e me

Rialzarsi e poi cadere sempre

Bevo un bicchiere pieno

Di tutto quello che mi manca

Vuoto dentro

Mi trema la mano

Quanti errori mi hai fatto passare

Mo ti devo scordare

Mi manca il tuo nome

E me lo sto dimenticando

Visto che non lo uso più

Urlare e poi fare l’amore (l’amore)

Mi manca il tuo nome

Il tuo nome

Non capisco perché

Non mi va di vivere come fai tu (ah, ah)

Non mi riescono a capire manco gli psicologi

Come fosse un mistero

Come se ci fosse il diavolo in me

Che poi mi stacca da te

Che mi porta dal male

E mi fa lasciare andare

E poi cado in un mare

Di lacrime amare ma

Mi manca il tuo nome

E me lo sto dimenticando

Visto che non lo uso più

Urlare e poi fare l’amore (l’amore)

Mi manca il tuo nome

Il tuo nome

ASCOLTALO QUI: https://orcd.co/ayle-iltuonome-zzk

Holden e il Nuovo Singolo “Solo Stanotte”

Holden, allievo di Rudy Zerbi, prosegue il suo percorso musicale con “Solo Stanotte”, un brano autoprodotto che promette di conquistare gli ascoltatori con la sua personalità unica. Joseph Carta, in arte Holden, si distingue per il suo stile e la sua versatilità artistica.

Testo e link per ascoltare il brano

Perdere la via ti permette di vedere diversi posti

Provo ad allungare la mano ad andare dove non arrivano gli occhi

Inseguo le briciole, lungo un sentiero, infondo non so dove mi porti

Provo a spiegarlo da giorni

Mi uccidi neanche te ne accorgi

Per tutte le volte che arriviamo a fare un casino per niente

E’ stato uno sbaglio e continuare a farlo è l’errore più bello di sempre

Non so spiegarlo, quando sei con me non so cosa mi prende

Non lo dici ma sai che è evidente

E vorrei rimandare per sempre

Ma solo stanotte

Per tutta la notte

Provo a spiegarti che cosa vuol dire

Pensare all’inizio di tutto che tutto potrebbe finire

Dammi soltanto una notte

Così se ci dividiamo

Ti mostro che infondo troviamo noi stessi soltanto quando ci perdiamo

Perché è l’ultima volta tutte le volte, babe

Perché è tutte le volte l’ultima volta, babe

Dammi soltanto una notte, così se ci dividiamo

Ti mostro che infondo troviamo noi stessi soltanto quando..

Taglio la corda con la prima scusa

e sai neanche mi importa se infondo mi credi

Spezzarmi il cuore è servito alla fine

Ho pagato l’affitto coi nostri problemi

Lei dice che nessuna è così perfetta

Lei dice che io le chiedevo la luna,

Litigare per farci la guerra

Mi basta una che sappia chiedere scusa

Sono malfidato non credo a nessuno, ti giuro

sono il tipo che negli horror sopravvive sicuro,

ma almeno deluso lo escludo, se vuoi chiedi pure a qualcuno

Quando dicevo che è l’ultima volta ogni volta tu non l’hai mai presa

sul serio

Mi dispiace sentire “hai ragione” solo ora che l’ultima volta davvero

Ma solo stanotte

Per tutta la notte

Provo a spiegarti che cosa vuol dire

Pensare all’inizio di tutto che tutto potrebbe finire

Dammi soltanto una notte

Così se ci dividiamo

Ti mostro che infondo troviamo noi stessi soltanto quando ci

perdiamo

Perché è l’ultima volta tutte le volte, babe

Perché è tutte le volte l’ultima volta, babe

Dammi soltanto una notte, così se ci dividiamo

Ti mostro che infondo troviamo noi stessi soltanto quando ci perdiamo

Forse farà male

Hai le valige da fare

Almeno prova a capirmi

Io non ne sono stato capace

Strapperò un altro legame

Non so da dove iniziare

Forse comincerò a correre come strappato il guinzaglio di un cane

Non preoccuparti Se non rispondo quando si fa tardi

Seguo la strada

Con la speranza che porterà avanti

Perché tutte le volte

Sembra l’ultima volta

Ma solo stanotte

Per tutta la notte

Provo a spiegarti che cosa vuol dire

Pensare all’inizio di tutto che tutto potrebbe finire

Dammi soltanto una notte

Così se ci dividiamo

Ti mostro che infondo troviamo noi stessi soltanto quando ci perdiamo

Perché è l’ultima volta tutte le volte, babe

Perché è tutte le volte l’ultima volta, babe

Dammi soltanto una notte, così se ci dividiamo

Ti mostro che infondo troviamo noi stessi soltanto quando..

ASCOLTALO QUI: https://orcd.co/holden-solostanotte-y7x

Kia e il Singolo “Iena”

Kia, sotto la guida di Lorella Cuccarini, si fa notare con il singolo “Iena”, scritto da Enrico Nigiotti e prodotto da Riccardo Scirè. La giovane cantante, Chiara Letizia, porta sulle note della sua musica il suo talento e la sua passione per l’arte.

Testo e link per ascoltare il brano

Mi chiedo come stai

Tu e quell’aria arrogante

Di chi pensa solamente ai fatti suoi

Non mi dai niente di più

Una mina vagante

Che confonde i miei discorsi e sono

Spettatrice del tuo film

Cuore e testa vanno in tilt

Sempre immaginandoti qua

IENA

Portami a ballare

Brucia questa stasera

Sola non so stare ..no no no no

IENA

Cosa vuoi aspettare

Mangiami stasera

Sola non so stare ..no no no no

IENA

Portami a ballare

Brucia questa stasera

Sola non so stare ..no no no no

IENA

Le cose che non dici mai

Il bello che nascondi

È un fiume che mi investe sempre

Perché non mi rispondi

È tutta una questione di bassi

Che incollano gli occhi ai tuoi passi

Parole parole parole non trovo parole

Spettatrice del tuo film

Cuore e testa dentro a un ring

Sempre immaginandoti qua

IENA

Portami a ballare

Brucia questa stasera

Sola non so stare ..no no no no

IENA

Cosa vuoi aspettare

Mangiami stasera

Sola non so stare .. no no no no

IENA

E te che intanto ridi

Ridi che giochiamo e basta

Ridi che lo sai abbastanza

Quanto amore puoi donare quando entri in questa stanza

E poi mi lasci senza fiato

IENA

Portami a ballare

Brucia questa stasera

Sola non so stare .. no no no no

IENA

Cosa vuoi aspettare

Mangiami stasera

Sola non so stare ..no no no no

IENA

Portami a ballare

Brucia questa stasera

Sola non so stare .. no no no no

ASCOLTALO QUI: https://orcd.co/kia-iena-d57

Lil Jolie con “Attimo”

Lil Jolie, allieva di Rudy Zerbi, riceve la proposta di Anna Pettinelli di passare nella sua squadra e riceve subito la maglia d’oro. Il suo singolo “Attimo” promette di emozionare il pubblico con la sua intensità e la sua profondità emotiva.

Testo e link per ascoltare il brano

Quando

Stavo giocando

Con il mio fiato

Mi sono accorta che

Che l’ho sprecato

Appena ho visto te

Senza parole ho balbettato

“Ma che buffa sei?”

Quando ti ho messo in mano

Il mio disagio mi sono accorta che

Ti ho spaventato

Appena hai visto me

Senza parole hai sussurrato

“Ma che pazza è?”

Tu non lo sai (tu non lo sai)

Mica che gusto sei

Menta piperita con un sorso è la mia vita

Tu non lo sai (tu non lo sai)

Mica che gusto sei

Menta piperita con un sorso

Perché tutto quel che ho

È in un attimo, è un attimo

Se godo non lo so, ma è un attimo, è un attimo

Come vorrei farlo per ritornare a quando

Ma sono già in ritardo

Perché in fondo quel che ho

È in un attimo, è un attimo

Se ti amo non lo so, ma è un attimo, è un attimo

Come vorrei farlo per ritornare a quando

Ma sono già in ritardo

Perché in fondo quel che ho

Vuoi uscì solo tu solo tu stasera? Sei seria?

Con la mamma, le amiche, la Disco al sushi bar

Ed è sempre così

Però mi fai impazzì

Mamma mia che hit, che team ah si ah si

Se balli, mi piaci, mi guardi, ti ami

Piccante sul palato dolce amaro e un po’ salato

Stai bene su tutto

Cotta al punto giusto

Ti bacio

Sei un frutto (mi butto mi butto mi butto)

Tu non lo sai (tu non lo sai)

Mica che gusto sei

Menta piperita con un sorso è la mia vita

Tu non lo sai (tu non lo sai)

Mica che gusto sei

Menta piperita con un sorso

Perché tutto quel che ho

È in un attimo, è un attimo

Se godo non lo so, ma è un attimo, è un attimo

Come vorrei farlo per ritornare a quando

Ma sono già in ritardo

Perché in fondo quel che ho

È in un attimo, è un attimo

Se ti amo non lo so, ma è un attimo, è un attimo

Come vorrei farlo per ritornare a quando

Ma sono già in ritardo

Perché in fondo quel che ho

È in un attimo, è in un attimo (se godo)

È in un attimo, è in un attimo (se ti amo)

È in un attimo, è in un attimo (se godo)

È in un attimo, è in un attimo

ASCOLTALO QUI: https://orcd.co/liljolie-attimo-3y3

Martina e il Singolo “Da Quando Non Ho Smetto di Amarti”

Martina, sotto la guida di Anna Pettinelli, incanta con il singolo “Da Quando Non Ho Smetto di Amarti”, un brano che porta la firma di Giordana Angi e Antonio Iammarino. La giovane artista, con la sua voce incantevole, regala emozioni e sentimenti attraverso la sua musica.

Testo e link per ascoltare il brano

Ciao

come va?

questa cosa sempre nuova

sempre uguale

se ti vedo

ciao

credevo di

trovarti un po’ cambiato

sentirmi un po’ più forte

da dove vengo io?

da dove vieni tu?

sta piovendo forte

adesso è tardi

allora ciao

e ci penso

con le lacrime in tasca

che mi manca la tua faccia

e vado a casa

e ancora va così

da quando non ho smesso di amarti

da quando guardo quella stella

che vorrei cadesse

ma non cade mai

e ancora va così

da quando non ho smesso di amarti

da quando dico che è finita

ma mi prendo in giro

e non finisce mai

si chiama distrazione

il meglio che ho imparato

per sopravvivere

che poi

sai cos’è?

Che mi riporti sempre

Dove non vorrei tornare

Ma dove andavo io?

E dove andavi tu?

sotto quella pioggia

ti avrei scelto un’altra volta

ma ci penso

che l’amore è restare

e servono due visionari

per continuare

e ancora va così

da quando non ho smesso di amarti

da quando guardo quella stella

che vorrei cadesse

ma non cade mai

e ancora va così

da quando non ho smesso di amarti

da quando dico che è finita

ma mi prendo in giro

e non finisce mai

si chiama convinzione

il meglio che ho imparato

per sopravvivere

da quando non ho smesso di amarti

ciao

come va?

questa cosa sempre nuova

sempre uguale

se ti vedo

ASCOLTALO QUI: https://orcd.co/martina-dqnhsda-np6

Mida con “Fight Club”

Mida, allievo di Lorella Cuccarini, presenta il suo nuovo singolo “Fight Club”, dopo il successo dei precedenti brani “Rossofuoco” e “Mi Odierai”. Con il suo stile unico e la sua energia contagiosa, il giovane cantante si prepara a conquistare il pubblico con la sua musica coinvolgente.

Testo e link per ascoltare il brano

oh mio dio che male alla testa

non ci dormo le notti

in questa gabbia di matti

ho la tua voce nella mia testa e dice:

quello che possiedi, alla fine ti possiede

prima regola non fare domande

seconda regola non fare domande

terza regola baciami fino all’ultimo istante

bebe, questa notte dove vai?

vieni con me, vieni con me nel fight club

bebe, per fare a botte con i guai

tienimi le mani mentre tutto cade giù

tutto cade giù

oh mio dio che male alla testa

è una noia mortale questo loop

e dovremmo buttare via questo rum

okay, sembra Project X questa festa

vorrei solo portarti via, vorrei solo portarti via

prima regola non fare domande

seconda regola non fare domande

terza regola baciami fino all’ultimo istante

babe, questa notte dove vai?

vieni con me vieni con me nel fight club

babe, per fare a botte con i guai

tienimi le mani mentre tutto cade giù

tutto cade giù

c’è la fine del mondo

c’è la fine del mondo

c’è la fine del mondo aaah

c’è la fine del mondo per un solo secondo

tutto cade

c’è la fine del mondo

c’è la fine del mondo

c’è la fine del mondo aaaah

c’è la fine del mondo per un solo secondo

tutto cade giù

bebe, questa notte dove vai?

vieni con me vieni con me nel fight club

bebe, per fare a botte con i guai

tienimi le mani mentre tutto cade giù, tutto cade giù

Tutto cade giù

ASCOLTALO QUI: https://orcd.co/mida-fightclub-vy0

Nahaze con “Oro Oro Oro”

Nahaze, sotto la guida di Anna Pettinelli, presenta il singolo “Oro Oro Oro”, una produzione che porta la sua firma insieme a Glosie. La giovane artista, con il suo talento e la sua personalità unica, porta sulla scena musicale la sua freschezza e la sua originalità.

Testo e link per ascoltare il brano

(Oro, Oro, Oro)

(Oro, Oro, Oro)

Il mio sguardo costa tanto

e lo peso

Come lingotti

I don’t want fake love, fake friends

Come Yo Gotti

Ho detto tu per me sei oro

Però mi hai trattato argento

Madonnina d’oro nel cemento

E puoi vestirmi d’oro e Fendi

Sperando resti

Ma ciò che dico lo detesti

Se bevo Brandy

Non si comprano gli affetti

Tu mi hai insegnato

Che il mio tempo vale più dell’oro che mi hai dato

Casa mia non è tra queste mura

Pareti d’oro in una stanza buia

E tu ora piangi me

Versami lacrime

Però solo per me (eh, eh)

No, casa mia non è tra queste mura

Pareti d’oro in una stanza buia

E tu ora piangi me

Versami lacrime

Però solo per me (eh, eh, eh)

Mi hai riempita tutta d’oro come Adele e Klimt

I tuoi abbracci li ho respinti

Mi hai mandato in tilt

Quando parlo sento il freddo

Che ci fa dentro

Guardiamoci come allo specchio io in te mi vedo

Non puoi comprare il mio amore se non sai dove tenerlo

Tu ne hai già abbastanza da qualcuno tra noi esterno

Nemmeno te lo chiedo se non posso averlo

Mi faro bastare l’oro di cui mi hai coperto

Casa mia non è tra queste mura

Pareti d’oro in una stanza buia

E tu ora piangi me

Versami lacrime

Però solo per me (eh, eh)

No, casa mia non è tra queste mura

Pareti d’oro in una stanza buia

E tu ora piangi me

Versami lacrime

Però solo per me (eh, eh, eh)

Oro, Oro, Oro

Dammi dammi dammi tutto

Oro, Oro, Oro

Dammi dammi dammi il tuo

Oro, Oro, Oro

Dammi dammi dammi tutto

Oro, Oro, Oro

Casa mia non è tra queste mura

Pareti d’oro in una stanza buia

E tu ora piangi me

Versami lacrime

Però solo per me (eh, eh)

No, casa mia non è tra queste mura

Pareti d’oro in una stanza buia

E tu ora piangi me

Versami lacrime

Però solo per me (eh, eh, eh)

(Oro, Oro, Oro)

(Oro, Oro, Oro)

ASCOLTALO QUI: https://orcd.co/nahaze-orox3-bgy

Petit e il Singolo “Tornerai”

Petit, allievo di Rudy Zerbi, propone il singolo “Tornerai”, una produzione che porta la sua firma insieme a Giovanni Sciabbarrasi. Il giovane artista, con il suo stile fresco e innovativo, si prepara a conquistare il pubblico con la sua musica coinvolgente.

Testo e link per ascoltare il brano

Riscriviamo queste pagine

vorrei avere qualcosa di più di te

che rimani là sempre distratta

magari nelle braccia di un altro

per finire tutte le parole

senza avere paura delle nuvole

che hai qualcosa sicuro di più di me

io ti guardo ogni volta distratto

lo sai non ho bisogno di un’altra

anche tu, si, hai bisogno di me

poi parlare dalla sera prima

per capire che non è finita

ricoprire una pagina bianca

senza dirmi se sei innamorata

però non sei più quella di prima

nella testa in silenzio io grido

liberandomi ora te lo dico

ma commè ca nun tuorn maij

e accussì nun sto buon o saij

t’aspett ca staser

ma dimmi che ritornerai

sempre senza capirsi mai

fa bene pure a te

e scrivo il tuo nome sopra questo cuore

tra mille persone

l’ho fatto per dirti le cose che penso davvero

poi conto le ore

ripenso a noi dentro una macchina mentre mi guardi sì senza parlare

e ricerco quando non ti trovo per non stare male e non lasciare stare

ma ti chiamo che forse mi passa

è l’amore che parla

sapendo di aprire una porta

e tutto più strano so solo stanotte ti ricorderai

fallo ancora una volta

fino a restare bene da soli

ma commè ca nun tuorn maij

e accussì nun sto buon o saij

t’aspett ca staser

ma dimmi che ritornerai

sempre senza capirsi mai

fa bene pure a te

tu accirm accirm accirm accirm pur stanott

ca l’arij s n’fonn e aropp m fa mal

ma chi s n fott

t penz p vivr vivr vivr

aspett ca tuorn

passam n’ziem sul n’or

cercann ra te na rispost

ma commè ca nun tuorn maij

e accussì nun sto buon o saij

t’aspett ca staser

ma dimmi che ritornerai

sempre senza capirsi mai

fa bene pure a te

poi quest’amore tornerà

amarsi un’altra volta fino a farsi male

ma è meglio così

ASCOLTALO QUI: https://orcd.co/petit-tornerai-pz9

Sarah Toscano con “Mappamondo”

Sarah Toscano, sotto la guida di Lorella Cuccarini, presenta il singolo “Mappamondo”, una produzione che porta la sua firma insieme a Federica Abbate e Francesco Catitti. La giovane artista, con il suo talento e la sua passione per la musica, regala emozioni attraverso le sue canzoni.

Testo e link per ascoltare il brano

Succede quando mi guardi

con quella faccia da schiaffi

che mi spieghi le ali,

e con dei fogli bianchi fai degli origami,

perché siamo pazzi, succede quando mi baci

che facciamo dei danni e ci incastriamo perfetti come gli ingranaggi,

se fosse per te

studierei soltanto anatomia,

dimmi che c’è, ti leggo i pensieri telepatia

Fiori d’arancio, cuori di ghiaccio

come un gelato quando mi assaggi, quando ti assaggio

E ogni volta che

tu mi cadi fra le braccia e poi mi fai girare,

come un mappamondo e decidi te

con il dito scegli

un posto a caso e ti ci porto,

girotondo e ritorno sempre da te, te,

che sei esattamente,

l’opposto di me, me, l’opposto di me

Sotto questa moon, moon light, non mi dire non lo so,

non mi dire good, good bye, che vado nel panico

e vedo me, dentro i tuoi occhi blu polizia

facciamo due passi, magari ti calmi

E ogni volta che

tu mi cadi fra le braccia e poi mi fai girare,

come un mappamondo e decidi te

con il dito scegli

un posto a caso e ti ci porto,

girotondo e ritorno sempre da te, te,

che sei esattamente,

l’opposto di me

Sulla tua pelle nuda sto bene come su nessuna

anche se, se

sei esattamente,

l’opposto di me,

ma cercare di amarci

ASCOLTALO QUI: https://orcd.co/sarah-mappamondo-rq2

