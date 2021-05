Home

Amici a 4 zampe, Romiti: “Erba tagliata e non tolta, pericolo forasacchi”

28 Maggio 2021

Romiti: “Il Comune non toglie l’erba tagliata e mette in pericolo i nostri amici a 4 zampe”

Livorno 28 maggio 2021

Il capogruppo e coordinatore comunale di Fratelli d’Italia Andrea Romiti interviene sulle modalità della gestione del verde pubblico cittadino e sul pericolo per gli animali da compagnia.

“I forasacchi possono essere pericolosissimi per i nostri animali da compagnia e i parchi cittadini ormai ne sono invasi, comprese le aree intorno agli sgambatoi”

“ L’Amministrazione ha fatto tagliare l’erba, ma non l’ha fatta raccogliere, eppure destina molte risorse economiche ogni anno per questo.

Il costo annuale per il comune di Livorno è 1.380.000 euro, con 11 operatori, i mq. di verde pubblico in città sono 2.484.487 pari a 24,8 ettari e il costo annuo a mq. è 0,56 pari a 5.600 per ettaro.

Con tutti questi soldi come risulta da appalto non si può permettere che l’erba tagliata sia lasciata a terra e porre in pericolo tutti gli animali da compagnia della città ”.

“Ho ricevuto numerose segnalazioni da varie zone di Livorno, piazza Magenta, Shangai, parco dietro le Mura Lorenesi, parco Berlinguer che è tra via Minghi e via Torino, ma ritengo che questo aspetto di non aver raccolto l’erba tagliata sia avvenuto purtroppo in tutta la città.

Tutte queste persone erano giustamente molto preoccupate per i loro amici a 4 zampe.

I cani devono essere portati fuori dagli appartamenti, ma con tutti i forasacchi a terra significa porli in pericolo perché potrebbero andare nel naso o nelle orecchie causandogli non solo dolore, ma anche la morte”.

Conclude Romiti “Lunedì in Consiglio Comunale farò una comunicazione urgente ad inizio seduta per chiedere che tutto il verde sfalciato sia raccolto per la sicurezza dei nostri amici a quattro zampe.

Spero che il Sindaco ascolti questo grido di aiuto di cui mi faccio carico a nome dei tanti proprietari dei cani che ci sono a Livorno”.

