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Cronaca

“Amici di penna”: i bambini delle Benci scrivono ai loro coetanei a Montevideo in Uruguay

Cronaca

12 Aprile 2026

“Amici di penna”: i bambini delle Benci scrivono ai loro coetanei a Montevideo in Uruguay

Livorno 12 aprile 2026 “Amici di penna”: i bambini delle Benci scrivono ai loro coetanei a Montevideo in Uruguay

Il progetto potrà sollecitare la creazione di legami significativi tra Livorno e la capitale uruguaiana

I bambini e le bambine delle classi quinte A e B della scuola primaria Benci dell’Istituto comprensivo Benci-Borsi hanno consegnato all’ufficio Protocollo del Comune di Livorno il primo plico di una corrispondenza che consentirà loro di diventare “amici di penna” con i colleghi delle classi corrispondenti della Scuola Italiana di Montevideo, in Uruguay. In partenza verso il Paese del Sud America, disegni, pensieri, guide della città dove trovano spazio il patrimonio architettonico e monumentale e le tradizioni gastronomiche, foto.

Gli alunni e le alunne delle Benci, accompagnati dalle referenti del progetto “Caro amico ti scrivo”, Giovanna Bassi e Angela Vinciguerra, prima che una delegazione si recasse al protocollo, sono stati accolti nella sala Cerimonie di Palazzo Comunale. A fare gli onori di casa è stata la vicesindaca Libera Camici. Presenti all’incontro anche il console dell’Uruguay a Livorno, Silvio Fancellu e Alejandra Canepa, collaboratrice del consolato e responsabile delle relazioni con la scuola di Montevideo.

Il progetto, che offre agli studenti e alle studentesse un’esperienza unica ed emozionante, ha preso le mosse lo scorso giugno nel corso delle iniziative promosse per l’arrivo nel porto di Livorno, in contemporanea, di due navi scuola, quella della Marina Militare dell’Uruguay Capitan Miranda e l’Amerigo Vespucci. Nell’occasione si tenne anche una cerimonia in onore di Giuseppe Garibaldi, “eroe dei due mondi” con il coinvolgimento degli alunni delle scuole cittadine che sfilarono sventolando le bandierine italiane e uruguaiane.

“Quello con Garibaldi – ha commentato la Vicesindaca – rappresenta un primo punto di contatto, che la corrispondenza epistolare consentirà di approfondire, mettendo in luce ulteriori elementi di condivisione. I bambini potranno diventare ambasciatori di questo legame, contribuendo a rafforzare ulteriormente i rapporti tra Livorno e l’Uruguay, in particolare con la città di Montevideo”.

Il Console Fancellu, nel ricordare l’importanza del legame con Garibaldi, ha successivamente invitato le bambine e i bambini a visitare il Consolato, offrendo loro l’opportunità di conoscere da vicino le attività svolte e il funzionamento dell’istituzione.

“Ritengo che questo progetto abbia un valore molto importante: mette in relazione bambini provenienti da realtà diverse, in particolare tra Livorno e l’Uruguay, creando un ponte tra mondi latini che pur avendo radici comuni presentano culture, abitudini e sensibilità differenti. Non si tratta solo di uno scambio culturale, nel senso tradizionale, ma di una occasione concreta di confronto, di crescita e di apertura. I bambini avranno la possibilità di conoscere modi di vivere diversi, di comunicare tra loro, di sviluppare empatia e di condividere esperienze superando anche le barriere linguistiche”: ha affermato Alejandra Canepa.

Le insegnanti hanno espresso soddisfazione per il progetto, sottolineando la cura e l’impegno dimostrati dagli alunni nella preparazione del materiale destinato ai coetanei uruguaiani. Hanno inoltre manifestato l’intenzione di proseguire l’esperienza anche nei prossimi anni.

Da un punto di vista educativo il progetto potrà sollecitare la creazione di legami significativi, promuovendo l’amicizia e la comprensione tra gli alunni e le alunne delle diverse scuole, creando connessioni interpersonali e condividendo esperienze di vita, nonché offrire ai bambini e alle bambine di madrelingua spagnola un’importante occasione di valorizzazione della loro cultura di origine.