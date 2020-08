“Ammalarsi di sesso”, il nuovo videoclip musicale girato in città

Cini Cinzia, Ammalarsi di sesso ( Official Video )

Ammalarsi di sesso, canzone cantata da Cini Cinzia, cantautrice Fiorentina .Il video e stato girato a Livorno in Terrazza Mascagni, quartiere venezia, lungo mare di Livorno .Spiegazione dell'artista della sua canzone :Quando l'amore ti delude… Quando ogni sforzo di amare è vano… Allora non resta che donare non più il tuo cuore ma solo il tuo corpo e AMMALARSI DI SESSO.—————————————————————————————————-Contatti Artistici :Cini Cinzia 334 7309927Email : Cynthiacini@iol.itPagina Facebook : https://urly.it/36xbvCanale Youtube : https://urly.it/36xbw—————————————————————————————————-Sei un'artista ? vuoi realizzare un video musicale ?Contatti Marel Studio :Vincent Clark : 3505974525Pagina Facebook : https://urly.it/36xbxCanale Youtube : https://urly.it/36xbzPagina Istagram : https://urly.it/36xb—————————————————————————————————–Terrazza Mascagni MusicaItalia Artisti Italiani Pubblico Spettacolo- arti visive e promozione Quartiere La Venezia Cinzia Cini Musica Italiana Artisti Italiani nel Mondo Terrazza Mascagni: Livorno.

Gepostet von Marel Studio – Riprese Drone aereo&marino in Toscana am Samstag, 13. Juni 2020