10 Ottobre 2023

Livorno, 10 ottobre 2023 – Amministrative 2024, Giacomo Lensi alla guida della lista FdI. Marco Lisei nuovo commissario provinciale

“Dopo aver ricevuto la disponibilità di Giacomo Lensi a guidare la lista di Fratelli d’Italia per il Consiglio comunale alle prossime elezioni amministrative a Livorno, e preso atto delle sue conseguenti dimissioni da presidente provinciale di FdI, il senatore Marco Lisei è stato nominato commissario provinciale del partito. Avvocato, componente e capogruppo di FdI della commissione Affari Costituzionali del Senato e della bicamerale per la Vigilanza Rai, fra gli altri incarichi ha ricoperto quello di consigliere regionale in Emilia Romagna e precedentemente consigliere comunale a Bologna. Dalla classe dirigente toscana, sarà aiutato in questo compito, per portare il partito a raggiungere insieme grandi obiettivi alle prossime elezioni amministrative”. Lo scrive in una nota il deputato e coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Fabrizio Rossi.

