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Amministrative, Bessi torna alla guida del Comune di Capraia

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25 Maggio 2026

Amministrative, Bessi torna alla guida del Comune di Capraia

Capraia (Livorno) 25 maggio 2026 Amministrative, Bessi torna alla guida del Comune di Capraia

Capraia ha scelto la sua nuova guida amministrativa: Maria Ida Bessi, 65 anni, torna a ricoprire la carica di sindaco dell’isola dopo aver già guidato il Comune dal 2018 al 2023. Il verdetto è arrivato dalle elezioni comunali 2026, svoltesi domenica 24 e lunedì 25 maggio, che hanno consegnato una vittoria netta alla candidata della lista “Per Capraia – Comunità, sviluppo, innovazione”, espressione del centrosinistra.

Bessi ha ottenuto 187 voti su 298 espressi, pari al 63,61% delle preferenze, a fronte di un corpo elettorale composto da 394 aventi diritto, con un’affluenza pari al 75,63%. Un risultato chiaro che segna il ritorno alla guida del Comune dopo l’esperienza amministrativa conclusa nel 2023.

Alle sue spalle si è classificato Lorenzo Renzi, candidato della lista di centrodestra “Obiettivo Capraia”, già vincitore per un solo voto alle elezioni del 2023 proprio contro la stessa Bessi. Questa volta il responso delle urne ha ribaltato gli equilibri precedenti, consegnando una vittoria ampia all’ex sindaca.

Più distaccato il risultato di Mauro Dorini, candidato con Fiamma Tricolore, che ha raccolto due preferenze complessive.

Il voto restituisce dunque un quadro politico definito e affida nuovamente a Maria Ida Bessi la responsabilità di guidare l’amministrazione dell’isola, con l’obiettivo di proseguire sul percorso indicato dalla lista vincente, centrato su comunità, sviluppo e innovazione.