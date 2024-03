Home

Provincia

Cecina

Amministrative Cecina, Giangrande: “Da sindaco impegno per promuovere rete sanitaria”

Cecina

8 Marzo 2024

Amministrative Cecina, Giangrande: “Da sindaco impegno per promuovere rete sanitaria”

Cecina (Livorno) 8 marzo 2024 – Amministrative Cecina, Giangrande: “Da sindaco impegno per promuovere rete sanitaria”

“La salute è il diritto più importante da salvaguardare, la priorità dei cittadini e quindi di ogni sindaco che, nell’ambito delle proprie competenze, deve farsene custode. Cecina ha diverse criticità da affrontare, che derivano anzitutto dalla mancanza di un impulso politico sul tema. Da sindaco il mio impegno sarà quello di promuovere lo sviluppo della rete sanitaria territoriale per assicurare il diritto di cura ai nostri concittadini”. Lo afferma in un comunicato stampa Salvatore Giangrande, candidato sindaco sostenuto della coalizione di centrodestra, insieme alle liste civiche Giangrande Sindaco, Intesa comune-Azione.

“La priorità della nostra Amministrazione – aggiunge – sarà quella di farsi soggetto attivo nelle interlocuzioni con l’Asl e la Società della salute Valli Etrusche per impedire il depotenziamento dell’ospedale di Cecina, lavorando anzi per rafforzare i servizi attualmente disponibili. In particolare si deve procedere alla riorganizzazione dei reparti di emergenza, con il potenziamento del pronto soccorso che deve poter far fronte ai flussi territoriali soprattutto estivi, al mantenimento dei posti letto nei reparti e allo smaltimento delle liste di attesa sia per la diagnostica che per gli interventi.

Sarà altrettanto importante promuovere l’integrazione dei servizi sociali e sanitari, anche implementando le convenzioni con i privati per sopperire alle carenze del sistema sanitario pubblico. Vogliamo inoltre favorire la nascita di progetti di medicina sociale, coinvolgendo le realtà del territorio per garantire alle fasce più deboli prestazioni in regime solidaristico come quelle odontoiatriche.

Lavoreremo per implementare gli accessi digitali e la telemedicina, ma al contempo intendiamo mantenere i presidi territoriali e l’accesso ai canali di cura tradizionali per evitare fenomeni di marginalizzazione dei pazienti. Un punto estremamente importante sarà l’istituzione di un Osservatorio permanente per monitorare il livello delle attività socio sanitarie garantite ai cittadini e attuare gli adeguati interventi di impulso e indirizzo. La salute resta per noi l’obiettivo primario e, come sindaco di Cecina, mi farò carico di attivare ogni mia competenza – conclude Giangrande – per affrontare tutte le criticità presenti sul nostro territorio“.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin