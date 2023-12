Home

Cecina

28 Dicembre 2023

Amministrative Cecina, Tenerini: Si parli dei temi, obiettivo è unità centrodestra

Livorno 28 dicembre 2023 – Amministrative Cecina, Tenerini: Si parli dei temi, obiettivo è unità centrodestra

“Ho preferito lasciar trascorrere serenamente le festività natalizie prima di replicare ad alcune contestazioni che mi sono state mosse nei giorni scorsi.

Un chiarimento è tuttavia necessario per sgomberare il campo da ogni equivoco.

La priorità mia e di Forza Italia è lavorare per l’unità del centrodestra e per rilanciare Cecina, dopo anni di mal governo, mettendo avanti i temi, i programmi e i contenuti per accontonare le sterili polemiche.

Solo così daremo una prospettiva di rilancio alla città“. Lo dichiara la deputata Chiara Tenerini, coordinatrice di Forza Italia in provincia di Livorno.

“Alcuni esponenti delle liste civiche sostengono che non abbia voluto partecipare a degli incontri. Al contrario, nelle lunghe telefonate intercorse con tutti i coordinatori – prosegue – ho dato la piena disponibilità, mia e di Forza Italia, ad un confronto.

Ribadisco tuttavia che ritengo utile, al momento, portare avanti delle interlocuzioni tra Forza Italia e le singole liste civiche e non procedere ad un tavolo di coalizione allargato che potrebbe compromettere l’unità del centrodestra.

È questo il metodo che intendo portare avanti, anche per evitare strumentalizzazioni. Allo stesso modo bisognerebbe evitare di inquinare il confronto con veti inaccettabili, attacchi a mezzo stampa e anche bagarre sui social tramite profili creati ad hoc. Da parte mia non condivo questo metodo e non intendo contribuire ad alimentarlo.

È di questo che mi si accusa, ma appare pretestuoso recriminare sulla mia volontà di mantenere il centrodestra unito ed evitare diatribe.

Non presterò il fianco a tentativi strumentali di spaccare la coalizione, anziché cercare spazi per presentare proposte e programmi.

Per chi vuole confrontarsi sui temi, sui candidati e sulle scelte politiche, le porte sono aperte, ma non si possono continuare a commettere gli errori del passato.

In politica la forma è sostanza, per questo serve il rispetto del metodo di lavoro: il tavolo di centrodestra è ancora aperto, ci stiamo confrontando al nostro interno e siamo disponibili a portare al dibattito tutte le istanze che provengono dalla cittadinanza e dalle forze civiche.

Tuttavia, proprio per mantenere integra l’unità del centrodestra, ciò deve avvenire attraverso un dialogo costruttivo.

Non ci sono certo le condizioni per un tavolo allargato, a maggior ragione visto ciò che viene fatto trapelare sulla stampa con azioni che restituiscono la cifra stilistica e non contribuiscono certo a raccogliere voti.

Non si aderisce a uno schieramento in maniera automatica, con una semplice dichiarazione pubblica comprensiva peraltro di un veto, ma attraverso la costruzione di un percorso che verifichi puntualmente la condivisione di valori, progetti e visione.

Serve anche la condivisione di un metodo di confronto rispettoso, che parta da un presupposto fondamentale: la Politica, quella con la maiuscola, si concentra sulle istanze dei cittadini e mette al bando le beghe da cortile. Continuerò a lavorare – conclude Tenerini – per mettere al centro i contenuti, con l’obiettivo di offrire a Cecina un’alternativa forte e credibile”.

