Home

Politica

Amministrative, Coalizione M5S: Salvetti è davvero antifascista? Salvetti: politica strumentale basata sul niente

Politica

4 Febbraio 2024

Amministrative, Coalizione M5S: Salvetti è davvero antifascista? Salvetti: politica strumentale basata sul niente

Livorno 04 febbraio 2024 – Amministrative, Coalizione M5S: Salvetti è davvero antifascista? Salvetti: politica strumentale basata sul niente

Salvetti è davvero antifascista? Se lo chiedono Buongiorno Livorno, Movimento 5 Stelle Livorno, Livorno Possibile, Potere al Popolo – Livorno e Rifondazione Comunista – Livorno con un comunicato congiunto:

“L’inizio della fase calda della campagna elettorale ha mandato in confusione il primo cittadino uscente. Infatti, si è fatto subito riprendere in un caloroso abbraccio con il candidato del centrodestra, mentre i partiti che sostengono Salvetti parlavano della coalizione Guarducci come di “destra destra”.

Poi è arrivato questo scivolone: la partecipazione alla presentazione di “Ancora Italia”, partito con posizioni di chiaro stampo fascista e, per diversi, in odore di vicinanza a ciò che rimane di Forza Nuova, tra i protagonisti della sfilata con saluti romani di Acca Larenzia.

La stampa ha motivato la presenza di Salvetti come “dovere istituzionale”: ci chiediamo quale dovere rappresenti sdoganare forze di questo tipo, con una presenza istituzionale che marca un precedente, in negativo, nella storia politica di Livorno.

Come sappiamo c’è differenza tra l’antifascismo che onora lapidi, tombe e bacia bandiere e la pratica democratica di tutti i giorni.

In questo caso la differenza la marca la necessità di raccogliere voti un po’ ovunque visto che a Salvetti i conti non tornano.

Infatti Pezone, vista la presenza del primo cittadino invece di tuonare contro la sinistra ha subito detto che al secondo turno “ci penserà”; quando si dice la folgorazione!

Ci riflettano soprattutto gli antifascisti su chi sia meglio votare al primo turno, tra chi ha posizioni sobrie e ferme contro le destre e chi oscilla tra cerimonie a cielo aperto, abbracci fraterni con gli avversari e presenze a lanci di partiti che sono un’offesa per la nostra democrazia.

Invitiamo i cittadini livornesi a ricordarsi questi comportamenti l’8 e il 9 giugno”.

Per Il sindaco Luca Salvetti invece è soltanto una politica strumentale basata sul niente:

“Ecco servita un’altra polemica strumentale basata sul niente. Il sottoscritto in qualità di Sindaco solo nella giornata di venerdì:

ha accolto i migranti in porto, ha parlato con oltre 300 lavoratori aamps nell’assemblea sindacale, ha ricevuto i rappresentanti usb che seguono gli abitanti di via Giolitti, ha portato il saluto della città all’evento di Artigiancredito, ha incontrato una delegazione del Pd per parlare delle strutture sportive, ha dialogato con gli abitante della Rosa per alcuni interventi sulle strade e ha risposto all’invito di una forza civica guidata da Giovanni Pezzone che si definisce ne di destra ne di sinistra che voleva risposte su temi che riguardano la città e le scelte di questa amministrazione.

In tutti questi momenti, seguendo l’idea che molti sbandierano ma poi non seguono, io ho fatto il Sindaco di tutti i cittadini.

Detto questo chi da settimane lascia like e ammicca al candidato della destra destra Guarducci o in passato si è fatto ritrarre in foto sorridente con esponenti di Fratelli d’Italia magari dopo un voto congiunto in consiglio comunale, dovrebbe pensare a come ha interloquito frequentemente con personaggi di forze che giustificano Acca Larentia, hanno leader con il busto di Mussolini in casa o non riescono a pronunciare la parola antifascista.

Certo vedere il Sindaco uscire da un evento come quello legato alla candidatura di Pezzone, con una platea fatta da cittadini comuni, che magari non la pensano come Luca Salvetti, ma che lo ringraziano del lavoro e dell’attenzione alla città può innervosire, ma se ne devono fare una ragione perché; il sottoscritto il ruolo di Sindaco lo interpreta e lo porta avanti così, incontrando e ascoltando tutti, a testa alta, con i propri valori di sinistra ben stampati nella mente e nell’animo e il proprio lavoro di questi cinque anni da affermare e far comprendere a chi, soprattutto a chi, non l’ha ancora compreso”.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin