Amministrative e disabilità, il Comune cerca soggetti terzo settore per il trasporto alle urne delle persone non deambulanti

25 Aprile 2024

Amministrative e disabilità, il Comune cerca soggetti terzo settore per il trasporto alle urne delle persone non deambulanti

Livorno 25 aprile 2024 – Amministrative e disabilità, il Comune cerca soggetti terzo settore per il trasporto alle urne delle persone non deambulanti

Il Comune cerca soggetti del Terzo settore con i quali stipulare una convenzione per il trasporto delle persone non deambulanti durante le prossime elezioni dell’8 e 9 giugno 2024

Domande entro giovedì 16 maggio 2024

È stato pubblicato nella sezione Gare alla pagina Avvisi un avviso pubblico riservato alle organizzazioni di volontariato (Odv) ed alle associazioni di promozione sociale (Aps) finalizzato a stipulare una convenzione per il servizio di trasporto elettori non deambulanti in occasione delle elezioni europee ed amministrative dei giorni 8-9 giugno 2024 (ed eventuale turno di ballottaggio previsto per i giorni 23 e 24 giugno).

L’art. 29, comma 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, prevede, infatti, che in occasione di consultazioni elettorali, i comuni debbano assicurare servizi di trasporto pubblico in modo da facilitare agli elettori non deambulanti il raggiungimento del seggio elettorale. Il Comune di Livorno, a tal fine, non essendo in possesso dei mezzi idonei e di autisti specializzati, intende individuare soggetti appartenenti al Terzo Settore cui affidare un servizio “a chiamata” di trasporto, completamente gratuito, per gli elettori non deambulanti (ed i loro eventuali accompagnatori) ai seggi elettorali.

Il servizio in oggetto dovrà essere svolto per il periodo di apertura dei seggi elettorali, nelle giornate di sabato 8 giugno dalle ore 15,00 alle 23,00 e domenica 9 giugno 2024 dalle ore 7,00 alle ore 23,00, con eventuale turno di ballottaggio delle Elezioni Comunali di domenica 23 giugno dalle ore 7,00 alle ore 23,00 e lunedì 24 giugno dalle ore 7,00 alle ore 15,00.

Questo servizio consiste nel trasporto dell’elettore non deambulante, usufruendo esclusivamente di una sedia a rotelle, dalla propria abitazione alla sezione elettorale di votazione ed il ritorno presso la medesima abitazione.È fatta salva la possibilità di una sosta intermedia presso una sede Asl competente, per il rilascio di eventuale certificazione che consenta il voto in cabina con l’assistenza di un accompagnatore.

I servizi previsti sono così strutturati:

A) trasporto dell’elettore non deambulante domiciliato ad un piano terra o ad un piano rialzato, ma con la possibilità di utilizzo di un impianto di sollevamento (ad es. con la possibilità di utilizzo di un ascensore), nel qual caso potrà essere prelevato anche alla porta dell’appartamento in cui risiede

B) trasporto dell’elettore non deambulante domiciliato ai piani alti di immobili sprovvisti/ non funzionanti di impianti di ascensore o altro impianto di sollevamento da un piano all’altro dell’edificio. Trattasi dei casi in cui l’elettore deve essere prelevato dall’abitazione utilizzando necessariamente adeguati presidi (es. “telo”,“ seggiolina pieghevole”etc.).

Sono ammessi a presentare domanda le Organizzazioni Di Volontariato (ODV), di cui all’art. 32 del D. Lgs 117/2017 e le Associazioni di Promozione Sociale (APS), di cui all’art. 35 del D. Lgs 117/2017, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore (la cui procedura per l’iscrizione è definita con apposito Decreto Ministeriale, così come stabilito all’art. 53 del Codice in questione).

I soggetti, in possesso dei necessari requisiti stabiliti dall’Avviso stesso, interessati ad aderire alla Convenzione potranno inviare domanda di partecipazione redatta su apposito modulo (vedi Allegato 1 all’Avviso), insieme a tutta la documentazione prevista, entro e non oltre le ore 12.00 di giovedì 16 maggio 2024 esclusivamente tramite PEC da inviare a: comune.livorno@postacert.toscana.it indirizzata al Comune di Livorno – Settore Anagrafe e Demografici Ufficio Elettorale e Leva indicando chiaramente nell’oggetto la dicitura: “Servizio di Trasporto Elettori non deambulanti in occasione delle Elezioni Europee ed Amministrative Giugno 2024 – Disponibilità” specificando la tipologia del servizio di tipo A o B od entrambe.

Tutte le informazioni, i requisiti per partecipare e i documenti da allegare sono specificati nella pagina https://www.comune.livorno.it/avviso/avviso-pubblico-riservato-alle-organizzazioni-volontariato-ed-alle-associazioni-promozione-0

Per eventuali chiarimenti rivolgersi all’Ufficio Stato civile, Leva, Elettorale – Transizione digitale ai numeri di telefono 0586/820514 – 820531 oppure scrivendo una email all’indirizzo elettorale@comune.livorno.it