Amministrative, Fossi: “Le sconfitte di ieri confermano la necessità di cambiare il PD”

31 Maggio 2023

Livorno 31 maggio 2023 – Amministrative, Fossi: “Le sconfitte di ieri confermano la necessità di cambiare il PD. Chiamiamo alla responsabilità tutto il partito per riavviare il percorso costituente e lavorare a un centrosinistra largo”

“Le sconfitte di ieri sono state pesanti. La destra si è dimostrata solida come ci aspettavamo, mentre noi non siamo riusciti ad invertire la rotta riprendendo le città perse 5 anni fa.

Adesso non serve cercare colpevoli ma assumerci tutti una grande responsabilità: cambiare il PD come ci hanno chiesto al congresso e nelle urne ieri e lavorare alla ricomposizione con le forze civiche e politiche di un centrosinistra competitivo.

Dobbiamo lasciare da parte le dispute interne e concentrarci su questo percorso con forza. Da oggi apriamo una stagione nuova: un PD plurale che si organizzerà con una segreteria e un piano di lavoro chiaro verso il 2024 e poi le regionali del 2025. Ho trovato questa comune consapevolezza nelle ultime ore e ne sono contento: basta con i congressi permanenti, ora tutti al lavoro per il PD e le città.

Sappiamo che non si ricostruisce un partito in due-tre mesi, ma i problemi che il voto ci riporta sono quelli che abbiamo evidenziato quando abbiamo costruito la piattaforma congressuale: un Pd distante dai territori, con una identità poco chiara e una proposta politica da aggiornare, mettendo al centro le questioni centrali nella vita delle persone, dalla sanità, al lavoro, alla casa, ai trasporti, all’ambiente.

Con oggi si apre una stagione nuova, per la quale chiamiamo alla responsabilità tutto il partito e di cui investiremo tutto il gruppo dirigente allargato, dal Presidente di regione, ai sindaci, fino ai segretari di circolo.

Entro una settimana sarò affiancato dalla nuova segreteria e nella direzione regionale del 9 giugno affronteremo con franchezza la discussione sul futuro del nostro partito e imposteremo anche il percorso verso il 2024 su cui chiederemo ai partiti territoriali di aprire luoghi di discussione e confronto sul futuro delle nostre città.

Ringrazio davvero i candidati e le candidate e il PD dei vari territori che ce l’hanno messa tutta con generosità in queste partite e voglio ringraziarli per tutto quello che hanno fatto.

Ringrazio anche Leonardo Fabbri, candidato per il PD a Campi Bisenzio, una sconfitta dolorosa che è frutto di divisioni del centrosinistra radicate nel passato che non siamo riusciti a superare – di cui mi prendo la mia parte di responsabilità – sommate a un voto contro il PD che ha visto Fratelli di Italia festeggiare come se avesse vinto. Una brutta immagine per il popolo del centrosinistra che mi auguro riesca, grazie anche al lavoro di Fabbri, a ricomporsi.

Non consola, ma merita però di essere citato, il bel risultato di Pescia con Riccardo Franchi che ci riporta dopo anni alla guida del Comune”.

Così Emiliano Fossi, segretario del PD toscano, in conferenza stampa.

