29 Maggio 2023

Livorno 29 maggio 2023 – Amministrative in Toscana, Lega: “La vittoria schiacciante ci motiva per le amministrative di Livorno”

La Segreteria Provinciale della Lega Livorno, tramite il Segretario Luca Tacchi esprime grande soddisfazione per l’esito dei ballottaggi.

“Si conferma il vento di cambiamento che ha iniziato a soffiare 5 anni fa, che evidentemente ha trovato nella buona amministrazione e nei buoni amministratori continuità e concretezza.” sottolinea il Segretario provinciale Luca Tacchi.

“Questa vittoria così schiacciante in tutti i principali comuni al voto in Toscana, ci motiva per le elezioni amministrative 2024 nella provincia di Livorno, per le quali stiamo già lavorando da tempo con un lavoro capillare sul territorio, coerentemente con il mandato ricevuto nell’ultimo congresso provinciale del partito;” conclude il Segretario provinciale Luca Tacchi.

