Home

Politica

Amministrative: “La Parola Alle Idee”, Salvetti e suoi sostenitori a Grotta delle Fate per un percorso di ascolto

Politica

16 Novembre 2023

Amministrative: “La Parola Alle Idee”, Salvetti e suoi sostenitori a Grotta delle Fate per un percorso di ascolto

Livorno 16 novembre 2023 – Amministrative: “La Parola Alle Idee”, Salvetti e suoi sostenitori a Grotta delle Fate per un percorso di ascolto

Sabato 18 novembre dalle 16 alle 19 presso Il Centro Le Fate in Via Grotta della Fate 41, si svolgerà il secondo appuntamento del percorso di ascolto, inclusione, avvicinamento, socializzazione, “La Parola Alle Idee” organizzato e sostenuto dalle forze politiche e civiche che sostengono e promuovono la candidatura di Luca Salvetti per le elezioni Amministrative 2024.

“A seguito dell’importante e partecipatissima prima tappa di questo percorso, daremo voce e ascolteremo altri interventi, circa 20 in tutto, su temi inerenti la città, il suo sviluppo, la sua cultura, la sostenibilità ambientale, il suo territorio”.

Ad ascoltare, oltre ai rappresentanti del Partito Democratico, di Livorno Civica, di Italia Viva, +Europa, Partito Socialista e Sinistra Italiana, rappresentanti della Giunta Comunale e lo stesso Sindaco.

I Temi, i Progetti, le Idee, appunto, saranno gli unici protagonisti di questo secondo incontro ritenendo che la Politica debba smettere di parlare di sé stessa dando risalto unicamente a posizionamenti, lotte intestine nei partiti, lotte per le candidature, spaccature su nomi e nomine, e debba parlare con le cittadine e i cittadini dei problemi e soprattutto delle soluzioni.

Questo percorso che vedrà la terza ed ultima tappa il 20 gennaio al Teatro delle Commedie, rappresenta l’esigenza di attivare una modalità di partecipazione e coinvolgimento che rompa l’autoreferenzialità della Politica, che apra a tutti i soggetti, singoli o associazioni o gruppi, che siano disposti a condividere idee e progetti, a discutere di temi e bisogni, per cercare insieme le risposte migliori.

Ricordiamo che parolaalleidee@gmail.com è l’indirizzo al quale inviare richieste di intervento, idee, materiale, sollecitazioni e suggerimenti.

L’evento è organizzato per sabato 18 novembre al Centro Le Fate, in Via Grotta delle Fate 41″.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin