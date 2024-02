Home

Amministrative Livorno: Il partito animalista vuole portare novità. La candidata sindaco Odelin si presenta

25 Febbraio 2024

Livorno, 25 febbraio 2024 – Amministrative Livorno: Il partito animalista vuole portare novità. La candidata sindaco Odelin si presenta

Mancano quattro mesi alla tornata elettorale per le amministrative e le europee, previste l’ 8 ed il 9 giugno 2024 a Livorno.

Nella città Labronica, si presentano due candidati, uno di sinistra, ben conosciuto e l’altro di destra. I giornali parlano anche di diversi candidati, altri schieramenti nel mondo politico labronico, con tanti obiettivi, tanti temi, si parla di ecologia, di lavoro, di ricostruire la grandezza di Livorno, poco di arte e ancora meno di animali, per dire nulla.

Allora, mi chiedo ma pensate di andare avanti così ancora per tanti anni con gli stessi vecchi schieramenti destra sinistra o sinistra destra senza ragionare ?

Sopratutto in questo momento cruciale, in cui l’importanza dell’essere animale al riguardo della condizione umana è al centro dei dibattiti. L’animale è sinonimo di vita, di vitalità, di storia, di movimento continuo, di sicurezza, di supporto, di terapia, di insegnamento e mi permetto di sottolineare un concetto ancora più assoluto, l’animale è AMORE.

Purtroppo i nostri amici pelosi, selvatici o domestici, hanno una vita dura, troppo spesso abusata e calpestata, nel 80% dei casi. Sono utilizzati per la caccia, per la pesca, per il divertimento, per le mostre, per la scienza; servono per l’alimentazione, sono sfruttati nell’ambito della moda……… Siamo spesso spettatori, immobili nella nostra cruda miseria, davanti a quelle agghiaccianti scene di violenza quotidianamente imposta da un capitalismo privo di scrupoli.

Il nostro pianeta, incivile nei confronti degli animali, non è solo nostro; appartiene anche agli altri esseri viventi non umani ma senzienti che dovrebbero avere uno spazio pari al nostro, uguali diritti di riconoscimento a vivere nel rispetto del loro benessere.

Su questo tema unico, il Partito Animalista Italiano si presenta a Livorno per invitare tutti a maturare una consapevolezza maggiore sul nostro ruolo all’interno di questo pianeta, partendo

dalla nostra bella città di Livorno.

Michelle ODELIN, candidata sindaco di Livorno si presenta a nome del PARTITO ANIMALISTA ITALIANO (PAI)

