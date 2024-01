Home

14 Gennaio 2024

Livorno 14 gennaio 2024 – Amministrative, M5S allarga la coalizione a Sinistra?

Livorno si trova di fronte a alle prossime amministrative e le forze politiche Movimento 5 Stelle, insieme a Possibile, Potere al Popolo Livorno e Rifondazione Comunista Livorno, con il chiaro obiettivo di governare la città, invitano tutte le realtà politiche cittadine a partecipare a un processo democratico e trasparente per la scelta del candidato sindaco

La proposta è chiara: creare insieme una reale alternativa e offrire a Livorno una possibilità concreta di crescita.

Questo il comunicato congiunto di 5stelle e alleati di sinistra

“Livorno è in pericolo. La città è vicina al punto di non ritorno: lo dicono i dati demografici, economico-ambientali e persino i rilievi sulla qualità della vita, nel contesto di una crisi nazionale irrisolta dal Governo centrale.

Alla luce di questa situazione, la nostra coalizione si propone in modo aperto di includere le realtà progressiste della città, per un nuovo modo di fare politica fuori dai personalismi e orientato al bene comune.

Governare Livorno, dopo 5 anni di amministrazione Salvetti, sarà una grande sfida che richiede enorme impegno e un’importante responsabilità che ci vogliamo assumere insieme.

Lo scenario attuale ci impone di trovare la più ampia convergenza con chi, come noi, crede che sia urgente un forte cambio di passo, al fine di far uscire Livorno dalla palude in cui Salvetti e il PD l’hanno impantanata.

Così come non crediamo che l’alternativa possa essere un centrodestra con un candidato clone di Salvetti, in grado di rappresentare in egual misura i poteri forti.

Una illusione presentata con un “civico” dell’ultimo minuto a capo di un fronte che è stato incapace di gestire la propria opposizione.

Figuriamoci quindi come potrebbe governare la città!

Centrosinistra e centrodestra rappresentano un partito unico del cemento e dei poteri forti, che non deve riprendere il governo della città.

A questo scopo crediamo opportuno valorizzare sia le competenze già apprese al servizio dei cittadini, sia le nuove energie che Livorno può esprimere e sta già esprimendo, recuperando le persone che in questa città non hanno avuto possibilità di esprimere le proprie capacità e conoscenze.

Invitiamo quindi tutte le realtà politiche cittadine a partecipare ad una assemblea di villaggio, nonché alla scelta di un candidato o di una candidata sindaca, effettuata con meccanismi democratici e aperti a ciascuna forza politica e civica.

Creiamo insieme una reale alternativa e diamo a Livorno una vera opportunità di sviluppo economico e sociale”.

Buongiorno Livorno, Movimento 5 Stelle, Possibile, Potere al Popolo Livorno, Rifondazione comunista Livorno

Linkedin