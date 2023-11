Home

19 Novembre 2023

Livorno 19 novembre 2023 – Amministrative, PaP si allea a M5S, l’assemblea a deciso: “presenta molti punti di contatto”

“Come avevamo annunciato e così come abbiamo fatto 5 anni fa in vista delle elezioni amministrative, abbiamo chiesto ai nostri iscritti di indicare una direzione alla nostra assemblea”. Lo dichiarano da Potere al Popolo Livorno e proseguono:

“Il quesito scaturito da una assemblea plenaria chiedeva un parere riguardo l’inizio di una interlocuzione programmatica in vista delle elezioni, con Buongiorno Livorno e il Movimento 5 Stelle.

Dobbiamo prima di tutto sottolineare l’alta affluenza dei nostri aderenti a contribuire al progetto che stiamo portando avanti in città. Oltre l’85% degli iscritti a Potere al Popolo Livorno è venuto a votare.

Un segnale anche questo importante di stretto legame tra chi ci supporta esternamente e chi porta avanti il percorso quotidiano frequentando l’assemblea.

Inoltre vogliamo sottolineare la conferma e la chiara indicazione scaturita dal voto dove oltre il 90% dei votanti ci ha indicato di cercare un accordo sulla questione del programma e del candidato sindaco, in sinergia e in continuità con Buongiorno Livorno e anche con il Movimento 5 Stelle, un soggetto quello pentastellato livornese, che crediamo presenti oggi molti punti di contatto e continuità con il nostro percorso, così come abbiamo visto in questi 5 anni di opposizione in Consiglio Comunale.

Starà ora a noi riuscire a creare e presentare a tutte e tutti i livornesi, un programma credibile che tocchi sotto ogni aspetto i grandi e gravi problemi della nostra città, e che proponga soluzioni che possano essere attuate per rialzare Livorno dalla grave crisi economica, occupazionale e soprattutto ambientale che sta attraversando”.

