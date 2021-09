Home

Politica

Amministrative San Vincenzo, Lera: Le dimmissioni di scatena sono il chiaro segno di chi sa di essere già sconfitto”

Politica

9 Settembre 2021

Amministrative San Vincenzo, Lera: Le dimmissioni di scatena sono il chiaro segno di chi sa di essere già sconfitto”

San Vincenzo (Livorno) 9 settembre 2021

Davide Lera, candidato a sindacoLista Civica Con San Vincenzo:

“Il capitano dovrebbe essere l’ultimo a lasciare la nave che affonda.

Non è così, invece, a San Vincenzo dove il segretario del circolo Pd Maurizio Scatena, ha deciso di defilarsi prima della deblacle che travolgerà il suo partito alle elezioni di ottobre.

Una decisione del genere non solo rende palese a tutti i sanvincenzini quanto sia lacerato il partito che ha governato maldestramente il Comune di San Vincenzo fino alla scorsa primavera; non solo è il sunto più efficace di quanto le lotte fratricide interne abbiano lasciato sangue e morti.

È soprattutto la dichiarazione più stentorea di quanto l’ormai ex segretario Pd sia consapevole che è definitivamente tramontata un’era politica.

Tanto è vero che non si può non essere d’accordo con lui quando afferma che la lista proposta dal Pd non rappresenta il cambiamento ma rispolvera quella vecchia guardia che ha condizionato la vita amministrativa di San Vincenzo per un decennio durante il quale, per prassi consolidata, le decisioni venivano prese nella sezione di partito prima e ratificate in Comune poi.

La volontà che uscirà dalle urne i prossimi 3 e 4 ottobre sancirà definitivamente la fine di un modo di amministrare miope, per usare un eufemismo, che ha costretto i cittadini di San Vincenzo a convivere con l’onta di un Comune commissariato per corruzione.

Il Pd non può far finta che non esita una questione morale che lo riguardi. Il Pd non può pensare che un po’ di belletto possa coprire l’orrore degli errori che ha perpetrato per anni.

È il Pd, tutto il Pd, l’unico responsabile della vergogna in cui siamo costretti a vivere. Forse a Scatena deve andare il plauso di aver, per primo, praticato il pudore”.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin