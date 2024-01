Home

8 Gennaio 2024

“Amori Sbagliati” Il femminicidio nelle canzoni Pop. Se ne parla da Symphony

Livorno 8 gennaio 2024 – “Amori Sbagliati” Il femminicidio nelle canzoni Pop. Se ne parla da Symphony

Da Symphony Record Shop, piazza Cavour, 23, proseguono gli appuntamenti con la musica a cura dall’Associazione Only Music Can Save Us.

Sabato 13 gennaio, alle ore 18.00, Stefano Lucarelli e Massimo Volpi insieme a Massimo Mannucci presentano AMORI SBAGLIATI – Il femminicidio nelle canzoni Pop.

Il femminicidio è un tema molto serio e delicato. Molti artisti della musica popolare hanno scritto e cantato la violenza sulle donne. Queste canzoni possono essere un modo per capire e comprendere insieme come una semplice narrazione possa diventare con il tempo e una nuova sensibilità, una denuncia sociale.

Nella musica come viene trattato il tema del femminicidio: può variare notevolmente; alcuni artisti scelgono di affrontare il problema con toni forti e diretti, mentre altri possono optare per un approccio più metaforico o simbolico. Nell’incontro di sabato ascolteremo e capiremo quanto possa essere cambiata con il passare degli anni la percezione di un tema così delicato come il femminicidio.

Tra le canzoni ascoltate: Via Broletto 34 di Sergio Endrigo; Il Tagliacarte di Riccardo Cocciante; Lella di Lando Fiorini; Delilah di Tom Jones; La Ballata di Carini di Luigi Proietti; Where the wild roses grow di Nick Cave/ Kylie Minogue; La Canzone di Marinella di Fabrizio De Andrè; Morte di un fiore de Le Orme; Una storia come questa di Adriano Celentano; Donna di Mia Martini.

INFO: Symphony piazza Cavour, 23, info@symphonyshop.it –

Tramite WhatsApp ai numeri 3512039277 – 3285788384

