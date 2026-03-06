Home

Anagrafe sanitaria: temporanee criticità in alcuni servizi al pubblico, possibili disservizi

6 Marzo 2026

L’Azienda USL Toscana nord ovest informa che, a seguito dell’attivazione – dal 2 marzo – della nuova piattaforma digitale unica nazionale per l’anagrafe sanitaria, si stanno verificando alcune criticità e rallentamenti nei servizi collegati.

Tali criticità potrebbero comportare, anche nei prossimi giorni, tempi di attesa più lunghi e disservizi per operazioni come la scelta o il cambio del medico e del pediatra di famiglia, il rilascio di esenzioni per patologia o invalidità e altre prestazioni connesse all’anagrafe sanitaria.

Per limitare al massimo i disagi agli utenti, l’Azienda sta impegnando il proprio personale per registrare le richieste che momentaneamente non potranno essere prese in carico, così da garantire ai cittadini risposte in un secondo momento.