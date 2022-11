Home

13 Novembre 2022

Livorno 13 novembre 2022 – “Anche alcuni cacciatori inquinano”, ripulito tratto di bosco della valle Benedetta, guarda cosa c’era

Saidi, Valentina, Giuliana, Giovanni, Micheal, Roberto, Antonella, Sergio, Patrizia, Roberto Beppi e Mr. Green. Questi i nomi dei cittadini volontari che ieri mattina hanno ripulito un tratto di bosco lungo la strada della Valle Benedetta

Ancora una volta dobbiamo segnalare pneumatici, materassi, parti di auto (platiche di cruscotto, sedili, gommapiuma di sedili, molle); scheletro di plastica dell’interno di un frigorifero, bombole del gas.

La “Novità del giorno”, sacchetti riempiti con le cartucce lasciate a terra da bravi cacciatori. Anche alcuni cacciatori inquinano

I cacciatori sono obbligati a raccogliere i bossoli al termine della giornata di caccia, in caso contrario, possono incorrere in sanzioni. Ovviamente è raro che vengano multati e più facile che alcuni lascino nell’ambiente la cartuccia di plastica e tondino di metallo per la percussione.

L’inciviltà di chi abbandona bossoli ed altri rifiuti si scontra con l’immagine del cacciatore sentinella dell’ambiente che le associazioni venatorie cercano di ribadire nel loro perenne braccio di ferro con gli ambientalisti

