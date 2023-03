Home

“Anche gli anziani truffano online”, denunciato un 70enne

19 Marzo 2023

Piombino (Livorno) 19 marzo 2023

I militari della Stazione di Piombino hanno individuato e denunciato un 70enne gravemente indiziato di essere l’autore di una truffa ai danni di un’impiegata 50enne del posto.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, l’uomo, fingendosi interessato ad acquistare un paio di scarpe messe in vendita dalla signora su un noto sito di e – commerce, ha iniziato una trattativa, anche telefonica, per contrattare sul prezzo.

Una volta pattuito, il sedicente acquirente ha avanzato il pretesto di non poter procedere al pagamento a causa di un non meglio precisato “blocco” del proprio conto e di avere la necessità di un versamento di 150 euro, con l’assicurazione di provvedere alla restituzione appena risolta la problematica. L’indagato ha poi chiesto ulteriori 350 euro, a suo dire per il fatto di vivere all’estero e di dover quindi operare con valuta straniera. Alla terza richiesta di denaro motivata sempre da asseriti problemi tecnici, la donna ha opposto un netto rifiuto e l’uomo si è reso irreperibile.

La vittima si è quindi rivolta ai carabinieri che hanno avviato subito le indagini risalendo all’identità del presunto truffatore, peraltro già gravato da analoghi precedenti, che dovrà rispondere dell’accusa di truffa.

Nel caso di compravendite online è sempre opportuno procedere con diffidenza e, nel caso di richieste che esulano dall’ordinario, rivolgersi ai Carabinieri della più vicina Stazione, anche solo per un consiglio, o al 112 NUE per evitare di rimanere vittima dell’odiosa truffa.

