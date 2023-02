Home

Anche l’arma dei carabinieri partecipa alla campagna “M’illumino di meno”

15 Febbraio 2023

Livorno 15 febbraio 2023

L’Arma dei Carabinieri, nella cui missione è compresa la tutela dell’ambiente e del territorio, ha da tempo avviato numerose iniziative in tema di risparmio energetico mediante:

l’adozione di comportamenti virtuosi per massimizzare la resa degli impianti di illuminazione, come l’installazione di sensori di movimento per l’accensione delle luci e temporizzatori per lo spegnimento automatico;

la progressiva sostituzione di apparati energivori obsoleti, in primis con l’installazione di lampade led a ridotto consumo;

interventi di efficientamento energetico infrastrutturale.

In occasione del 16 febbraio – “Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili” – ricorrenza introdotta ufficialmente lo scorso anno con il Decreto Legge 17/2022 ma giunta alla 19^ edizione, grazie all’iniziativa del programma di Rai Radio 2 “Caterpillar”, l’Arma partecipa alla campagna di sensibilizzazione “M’illumino di meno 2023” con lo spegnimento di tutte le “luci esterne non essenziali delle caserme”, fatta eccezione per l’illuminazione degli accessi per il pubblico che si reca in caserma e l’insegna “a bandiera” CARABINIERI.

Anche l’Arma dei Carabinieri di Livorno aderisce a questa importante campagna per promuovere stili di vita più consapevoli ed orientati alla salvaguardia dell’ambiente e delle comunità, adeguando le proprie strutture per ridurre l’impatto ambientale.

In particolare nella caserma sede della II Brigata Mobile Carabinieri sono state spente le luci della facciata principale di viale Mameli ed altrettanto ha fatto il Comando Provinciale di Livorno in viale Fabbricotti. Parimenti l’interno della caserma è stato interessato da significative migliorie energetiche che consentono di utilizzare meno punti luce ed a minor consumo energetico. Anche nelle altre caserme dei Carabinieri di Livorno e provincia, temporizzatori, sensori di movimento e lampade led rappresentano il segno concreto dell’impego dell’Arma sul fronte del risparmio energetico.

