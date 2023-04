Home

Anche nel 2023 torna il Villaggio della Settimana Velica Internazionale. Il programma degli eventi

20 Aprile 2023

Livorno 20 aprile 2023 – Anche nel 2023 torna il Villaggio della Settimana Velica Internazionale. Il programma degli eventi

Forte dei risultati dell’“edizione zero” 2022, anche nel 2023 la Fondazione LEM – Livorno Euro Mediterranea, torna a curare il disegno e l’animazione del Villaggio della Settimana Velica Internazionale Accademia Navale – Città di Livorno.

Lo scorso anno la scommessa era stata di recuperare e rilanciare quella che negli anni era diventata una tradizionale presenza durante i giorni di regate. E proprio per dargli nuova visibilità, la collocazione del Villaggio si era rinnovata, trovando posto nella splendida cornice della Terrazza Mascagni e guadagnandosi come sfondo quel mare dove si svolgono molte delle regate organizzate dal Comitato dei circoli velici cittadini.

A scommessa vinta, il Villaggio SVI torna nella stessa fantastica location, presentandosi ancora più bello e più ricco di iniziative da sabato 22 aprile a lunedì 1° maggio. La struttura è disegnata per essere un’area aggregativa, promozionale, culturale e di intrattenimento rivolta a equipaggi, cittadini e turisti. Essa rappresenta infatti per Comune di Livorno e Accademia Navale uno strumento attraverso cui livornesi – e non – potranno riscoprire il rapporto con un’istituzione, l’Accademia, parte integrante del tessuto urbanistico della città fin dalla sua fondazione nel 1881. Una presenza che, dal punto di vista storico-culturale e architettonico, rappresenta un valore aggiunto anche per il turismo, venendo automaticamente collegata all’immagine della città.

Il programma delle iniziative è stato illustrato questa mattina in occasione della conferenza stampa di presentazione della SVI in Accademia Navale, presenti il comandante contrammiraglio Lorenzano Di Renzo, il sindaco Luca Salvetti, il presidente del Comitato Circoli Velici Andrea Mazzoni e Adriano Tramonti in rappresentanza della Fondazione LEM.

“Perché la Settimana Velica Internazionale a Livorno? – ha esordito il comandante Di Renzo – Perché qui ci sono tre condizioni fondamentali: mare, vento e profondo radicamento dell’arte velica. Praticandola si impara il rispetto reciproco e ad affrontare la fatica. Al tempo stesso, l’unica vera maniera per conoscere il mare, cavalcare le onde, respirare il salmastro è navigare su una barca a vela”.

“Vorrei sottolineare il valore di due parole come sinergia e rete – ha affermato il sindaco Salvetti – perché sono quelle che meglio rappresentano ciò che stiamo facendo. Il rapporto mare-Livorno è un brand che non possiamo non sfruttare. Ed è proprio su questo che si concentra l’azione del Comune, dell’Accademia, della Fondazione LEM e dei Circoli velici. Al centro di tutto, il Villaggio SVI che rappresenta al meglio il lavoro di squadra anche attraverso il recupero del rapporto con il Surfer Joe: chiaro esempio di come, lavorando insieme, sia possibile arricchire l’offerta”.

“Il ricco programma del Villaggio SVI 2023 – ha affermato Tramonti – costituisce il primo evento di rilievo presentato sulla piattaforma www.visit-livorno.it lanciata proprio ieri da Fondazione LEM per promuovere gli eventi del territorio livornese in chiave turistica. Quest’anno il Villaggio è valorizzato anche dal coinvolgimento dei Circoli Velici e dai due eventi del 23 e del 30 aprile rivolti all’intrattenimento dei regatanti. Molto importante è anche la novità della collaborazione con il Surfer Joe che ha curato gli spettacoli musicali tardo pomeridiani e la giornata di concerti del 1° maggio. Non mancherà la riposizione dei concerti delle band scolastiche curata da Fondazione Goldoni e Ufficio scolastico dell’ambito Livorno, come le iniziative per le primarie a cura di Accademia, Acquario di Livorno e Servizi educativi scolastici”

Nei dieci giorni dell’evento, all’interno dell’area attrezzata del Villaggio SVI si alterneranno proposte di carattere ludico-didattico, promozionale, sportivo, conviviale dislocate in aree differenziate. Accanto a quelle destinate alle istituzioni, ci saranno quelle dedicate all’hospitality, alle premiazioni, al coinvolgimento delle scuole, alle presentazioni di libri, al food della tradizione, alle celebrazioni e alla proposta commerciale.

Ad accogliere i visitatori saranno, nell’area attorno al Gazebo della Terrazza Mascagni, cinque barche da regata appartenenti ad altrettante classi: Optimist, Laser, Tridente, Hansa e Wing foil. Un modo per evidenziare da subito il rapporto tra il villaggio e la Settimana velica internazionale e per rendere visibili ai visitatori le differenze tra le varie classi di regata.

L’intrattenimento pomeridiano e serale troverà spazio in un’arena spettacoli collegata al Villaggio e dotata di un palco attrezzato. Per la programmazione, la Fondazione LEM si avvarrà della nuova e apprezzata collaborazione artistica del Surfer Joe, lo storico locale collocato negli spazi attigui all’Acquario di Livorno. Tutti i giorni sono previsti spettacoli musicali dalle 18.00 alle 20.00, il 1° maggio dalle 15.00 alle 24.00.

La Fondazione Goldoni e l’Ufficio Scolastico Regionale – Ambito Territoriale Livorno hanno curato, come già lo scorso anno, uno speciale evento rivolto alle scuole superiori: il Festival Villaggio Velico della Musica – edizione 2023: iniziativa di coinvolgimento di gruppi e cantautori in erba abbastanza coraggiosi da decidere di salire sul palco del Villaggio SVI 2022. Tutti i pomeriggi tranne il 22 e 25 aprile e il primo maggio.

Anche l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale ha dato il proprio prezioso apporto alla riuscita della manifestazione. Organizzerà, infatti, delle visite in porto nei giorni di sabato 29 e domenica 30 aprile nell’ambito del programma organizzato per la Giornata Europea del Mare 2023. Punto di ritrovo presso lo stand all’interno del Villaggio della Settimana Velica Internazionale 2023 con partenza dal Villaggio SVI alle 15.30 e 17.30: un’occasione in più offerta agli amanti del mare per conoscerlo da prospettive inusuali come quelle che si possono godere dall’interno delle aree portuali. Si consiglia prenotazione e-mail: portcenter.li@portialtotirreno.it.

Per tre giorni, dal 26 al 28 aprile, 22 classi delle scuole elementari, coinvolte dai Servizi educativi scolastici, parteciperanno ad attività ad hoc ideate e gestite da Accademia Navale e Acquario di Livorno. L’Accademia Navale proporrà attività di riconoscimento stellare, di sperimentazione dell’arte marinaresca dei nodi oltre ad offrire la possibilità di salire su un simulatore Optimist. L’Acquario di Livorno coinvolgerà i bambini in un percorso ludico-didattico per una ricetta del Cacciucco in chiave sostenibile attraverso una corretta gestione delle risorse marine. L’Acquario di Livorno consegnerà ai bambini partecipanti uno sconto del 50% per l’adulto accompagnatore in ingresso alla struttura e riduzioni sul biglietto a tutti i regatanti e marinerie estere che si presenteranno alla biglietteria dell’Acquario di Livorno con la tessera della Settima Velica (Promo valida dal 26/4/2023 al 30/6/2023 e non cumulabile con altre promozioni in corso).

In contemporanea alle attività ludico-didattiche per le scuole elementari sarà presente l’Aula Mobile della Polizia Municipale di Livorno. I bambini saranno coinvolti da due agenti educatori in attività di formazione alla legalità con percorsi pedonali e la visione di slides sulla sicurezza stradale e il rispetto delle buone regole.

Sempre durante le attività delle scuole elementari, sarà possibile la visualizzazione in Virtual Tour del “Progetto Preliminare Parco Fortezza”, commissionato dalla società Porto Immobiliare alla società Area 3d. L’idea alla base del progetto è quella di riqualificare le aree adiacenti al lato Nord della Fortezza Vecchia, recuperandone le caratteristiche originarie di separazione dal resto dell’area cittadina tramite l’acqua. Gli studenti che indosseranno il visore si troveranno dentro il nuovo progetto e potranno vedere la trasformazione dei luoghi come se fossero già realizzati.

Al Villaggio SVI 2023 sarà l’Associazione Tortai Livornesi CNA a rappresentare la tradizione culinaria locale attraverso la preparazione del caratteristico 5e5 e della torta di ceci. Le gustose pietanze adatte allo street food labronico saranno preparate direttamente sul posto grazie all’allestimento di due forni a legna all’interno dello stand, a cui si alterneranno gli abili tortai aderenti all’iniziativa nelle giornate del 23, 24 e 25 aprile: Da Ale Pizza, Da Gagarin Antica Torteria al Mercato, Forti Pizza e Torta, I tre Canti, Pizza e Torta da Galassi, Pizza e Torta da Leone, Rinomata Pizzeria Seghieri. I tortai sforneranno ininterrottamente dalle 11 alle 21 e per l’occasione il 5e5 classico, in pane francese o schiacciatina, sarà offerto a 2 euro, mentre la variante più ardita con le melanzane a 3 euro. La porzione di torta sfusa 2 euro. Il tutto solo per asporto.

Un’importante iniziativa di quest’anno è la scelta di Fondazione LEM di inserire sul manifesto della Settimana Velica una sezione in “comunicazione aumentativa e alternativa” in risposta alla proposta dell’Associazione Autismo Livorno. Si tratta di un sistema di simboli che permettono a persone con difficoltà di linguaggio verbale di comunicare. Spesso sono riquadri con all’interno un simbolo e il testo che rappresenta. La scelta della Fondazione LEM è di applicare questo tipo di comunicazione a tutti i suoi strumenti promozionali.

Anche quest’anno, dunque, un Villaggio SVI animato, abitato e pronto ad accogliere e intrattenere visitatori, studenti, regatanti, turisti e tutti quelli che a Livorno amano regalarsi un momento di relax affacciandosi alla Terrazza a mare più bella d’Italia.

Gli orari di apertura del Villaggio SVI saranno i seguenti: sabato 22, domenica 23, martedì 25, sabato 29, domenica 30 aprile e 1° maggio dalle 12.00 alle 21.00 / lunedì 24, mercoledì 26, giovedì 27 e venerdì 28 aprile dalle 15.00 alle 21.00.

VILLAGGIO SETTIMANA VELICA INTERNAZIONALE 2023

22 APRILE – 1° MAGGIO 2023

PROGRAMMA VILLAGGIO SPORTIVO

SABATO 22 APRILE

17.00 Inaugurazione del Villaggio della Settimana velica Internazionale 2023

Concerto della FANFARA DELL’ACCADEMIA NAVALE

18.00 PIAGGIO SOUL COMBINATION AND DIANE in concerto (musica R’n’B) a cura di Surfer Joe

20.30 Compagnia La fucina dell’arte presenta “Totò e Livorno”

DOMENICA 23 APRILE

15.00 /18.00 Festival Villaggio velico della musica – Esibizioni delle band delle scuole superiori a cura di Ufficio Scolastico Regionale – Ambito Territoriale Livorno e Fondazione Goldoni

15.00 ANTONIO MCFLY MORELLI in concerto

16.00 MELTAN in concerto

17.00 SYNAESTESIA in concerto

18.00 Premiazione Classe ILCA e OPTIMIST

18.00 Come nasce un libro – I professionisti della cultura a confronto (in occasione della Giornata mondiale del Libro e del Diritto d’Autore) a cura di Surfer Joe

19:00 SINEDADES in concerto (ritmi latini e jazzy) a cura di Surfer Joe

19.00 Festa regatanti

LUNEDI 24 APRILE

17.00 Presentazione Comandante Nave Vespucci

17.00 / 19.00 Festival Villaggio velico della musica – Esibizioni delle band delle scuole superiori a cura di Ufficio Scolastico Regionale – Ambito Territoriale Livorno e Fondazione Goldoni

17.00 IRE&ANDRE in concerto

18.00 ISTITUTO MUSICALE RODOLFO DEL CORONA/TEEN SINGERS CHOIR TEATRO GOLDONI

19.00 ONE EAT ONE in concerto (Musica elettronica/dance) a cura di Surfer Joe

MARTEDI 25 APRILE

15.00 – 20.00 RASSEGNA DI CANTAUTORI (Esibizione di dieci artisti del territorio) a cura di Surfer Joe

18.00 Premiazione Classi 420 Squadre, J24

MECOLEDI 26 APRILE

9.20 Iniziative ludico-didattiche per scuole primarie a cura dei Servizi educativi scolastici, Accademia Navale e Acquario di Livorno / Presenza Aula Mobile Polizia Municipale di Livorno con agenti educatori

11.00 Conferenza stampa “Farneti Games”

15.00 Iniziative ludico-didattiche per scuole primarie a cura dei Servizi educativi scolastici, Accademia Navale e Acquario di Livorno / Presenza Aula Mobile Polizia Municipale di Livorno con agenti educatori

15.30 / 17.00 Festival Villaggio velico della musica – Esibizioni delle band delle scuole superiori a cura di Ufficio Scolastico Regionale – Ambito Territoriale Livorno e Fondazione Goldoni

15.30 ORCHESTRA IC BENCI-BORSI

16.30 BAND MICALI

17.00 Presentazione del libro “Note di tattica e strategia” di Francesco Marrai

18.00 Premiazione campionato regionale studentesco

19.00 THE JOYFUL GOSPEL ENSEMBE in concerto a cura di Surfer Joe

GIOVEDI 27 APRILE

9.20 Iniziative ludico-didattiche per scuole primarie a cura dei Servizi educativi scolastici, Accademia Navale e Acquario di Livorno / Presenza Aula Mobile Polizia Municipale di Livorno con agenti educatori

15.00 Iniziative ludico-didattiche per scuole primarie a cura dei Servizi educativi scolastici, Accademia Navale e Acquario di Livorno / Presenza Aula Mobile Polizia Municipale di Livorno con agenti educatori

17.00 / 19.00 Festival Villaggio velico della musica – Esibizioni delle band delle scuole superiori a cura di Ufficio Scolastico Regionale – Ambito Territoriale Livorno e Fondazione Goldoni

17.00 ADIUS! Live in concerto

18.00 HOT CORAL SPINGS in concerto

17.00 Conferenza “Responsabilità sociale e sport. Diritti, regole e responsabilità nella stagione della riforma dello sport” a cura dell’Associazione Italiana Avvocati dello sport

19.00 CYBORG BEES in concerto (Funk jazz Soul Electro) a cura di Surfer Joe

VENERDI 28 APRILE

9.20 Iniziative ludico-didattiche per scuole primarie a cura dei Servizi educativi scolastici, Accademia Navale e Acquario di Livorno / Presenza Aula Mobile Polizia Municipale di Livorno con agenti educatori

15.00 Iniziative ludico-didattiche per scuole primarie a cura dei Servizi educativi scolastici, Accademia Navale e Acquario di Livorno / Presenza Aula Mobile Polizia Municipale di Livorno con agenti educatori

15.00 / 17.00 Festival Villaggio velico della musica – Esibizioni delle band delle scuole superiori a cura di Ufficio Scolastico Regionale – Ambito Territoriale Livorno e Fondazione Goldoni

15.00 LEAP OF FITH in concerto

16.00 GAM in concerto

17.00 “La voce della nave” di Fabio Vannozzi. Narrazione-evocazione della Nave Vespucci

18.00 JAZZ ROAD SWING PARTY (Exhibition & Social dance) a cura di Surfer Joe

SABATO 29 APRILE

15.00 – 17.00 Mostra auto storiche Empoli (Terrazza Mascagni)

15.30 Partenza visite al porto di Livorno – A cura dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno

Settentrionale

17.00 Presentazione Premio letterario internazionale del mare Piero Ottone – Isola di Capraia, a cura di Pro Loco e Comune di Capraia

15.00 / 18.00 Festival Villaggio velico della musica – Esibizioni delle band delle scuole superiori a cura di Ufficio Scolastico Regionale – Ambito Territoriale Livorno e Fondazione Goldoni

15.00 0571 in concerto

16.00 DON’T FRY in concerto

17.00 DUE PIÙ DUE in concerto

17.30 Partenza visite al porto di Livorno – A cura dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno

Settentrionale

19.00 RAY DAYTONA & GOOGOOBOMBOS in concerto (Surf, Garage, punk) a cura di Surfer Joe

DOMENICA 30 APRILE

15.30 Partenza visite al porto di Livorno – A cura dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno

Settentrionale

15.00 / 18.00 Festival Villaggio velico della musica – Esibizioni delle band delle scuole superiori a cura di Ufficio Scolastico Regionale – Ambito Territoriale Livorno e Fondazione Goldoni

15.00 CURRY HAIR in concerto

16.00 DANGE in concerto

17.00 THE SPØÖNS in concerto

17.30 Partenza visite al porto di Livorno – A cura dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno

Settentrionale

18:00 Premiazione Flying Junior

18.30 SINFONICO HONOLULU in concerto (Prima e unica orchestra italiana di ukulele) a cura di Surfer Joe

19.00 Festa regatanti (Tridente 16, Hansa, Wing Foil, Flying Junior, Flying Dutchman ed Altura)

LUNEDI 1° MAGGIO

11.00 Concerto della FANFARA DELL’ACCADEMIA NAVALE

15.00-24.00 CONCERTO DEL 1° MAGGIO a cura di Surfer Joe

15:00 NO CLASS CREW Dj set

15.30 A FLOR DE PIEL

16.45 NICO SAMBO

18.00 THE CANDIDATES

19.15 DELLA VEGA

21.30 COM’È PROFONDO IL MARE (GUIDI, PRATELLI, NOVI, MANNUCCI)

