Home

Cronaca

Anci–Fibercop: la tappa livornese del roadshow per lo sviluppo della fibra ottica nei territori

Cronaca

16 Febbraio 2026

Anci–Fibercop: la tappa livornese del roadshow per lo sviluppo della fibra ottica nei territori

Livorno, 16 febbraio 2026 Anci–Fibercop: la tappa livornese del roadshow per lo sviluppo della fibra ottica nei territori

Si è tenuta a Livorno la quinta ed ultima tappa del roadshow “FiberCop per lo sviluppo dei territori”, organizzato da ANCIcomunicare con il patrocinio dell’ANCI e il contributo tecnico di FiberCop, gestore dell’infrastruttura più estesa e capillare del Paese con circa 27 milioni di chilometri di fibra ottica posati su tutto il territorio nazionale.

Il roadshow è un’importante occasione di confronto tecnico sulle metodologie più avanzate e sostenibili per la realizzazione delle infrastrutture digitali. Particolare attenzione è dedicata alle tecniche di scavo a sezione ridotta, come la microtrincea, che consentono di ridurre tempi e costi degli interventi e aumentare l’efficienza delle attività di ripristino del manto stradale, nel rispetto della sicurezza e della tutela del territorio.

La tappa di oggi è stata aperta dai saluti istituzionali di Michele Magnani Assessore all’Innovazione e alla Transizione digitale del Comune di Livorno e gli interventi di FiberCop con Francesca Petriacci Responsabile Operations Area Centro e Angela Gargani, Public Affairs Director.

“Le infrastrutture digitali sono fondamentali per la competitività economica, l’inclusione sociale e il miglioramento dei servizi pubblici. Per garantire l’inclusività stiamo inoltre affrontando la questione del superamento del divario digitale nelle diverse aree della città.

Nelle Smart City, come Livorno, la fibra ottica abilita soluzioni avanzate per la gestione del traffico, l’illuminazione intelligente, il monitoraggio ambientale e la videosorveglianza” dichiara Michele Magnani Assessore all’Innovazione e alla Transizione digitale del Comune di Livorno. “La digitalizzazione dei processi amministrativi, insieme allo sviluppo dello smart working, contribuisce a una maggiore efficienza della PA e ad una riduzione dell’impatto ambientale, migliorando complessivamente la qualità della vita dei cittadini”.

“Il roadshow ANCI–FiberCop si conclude oggi a Livorno, dopo aver attraversato territori diversi ma accomunati dalla stessa priorità: costruire infrastrutture digitali solide, inclusive e orientate al futuro” dichiara Angela Gargani Public Affairs Director di FiberCop. “Il dialogo diretto con i Comuni ha confermato quanto sia strategica la collaborazione tra FiberCop e le istituzioni locali per guidare la trasformazione digitale del Paese, ridurre il digitale divide e generare nuove opportunità di crescita per cittadini e imprese”.

Il roadshow sul territorio nazionale concluso oggi con la tappa di Livorno, conferma l’impegno condiviso di ANCI e FiberCop nel promuovere infrastrutture digitali moderne, sostenibili e al servizio delle comunità locali.

Anci–Fibercop: la tappa livornese del roadshow per lo sviluppo della fibra ottica nei territori