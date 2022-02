Home

Anci Toscana, Di Liberti membro della task force a supporto dei Comuni per il PNRR

13 Febbraio 2022

Livorno 13 febbraio 2022

Nuovo incarico per Gianluca Di Liberti (Lega) in Anci Toscana

Voglio ringraziare ANCI per il nuovo ruolo come membro della task force di Anci Toscana a supporto dei Comuni per il PNRR. – Dichiara Di Liberti che prosegue –

Sono molto lusingato di questo incarico, molto importante e al tempo stesso un’opportunità per il nostro Comune di Livorno essendo io stesso membro della commissione bilancio.

Questo nuovo ruolo potrà dare una marcia in più alla commissione sui temi importanti e fondamentali del PNRR.

Dato che in questo ultimo periodo si parla del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ecco di cosa si tratta:

6 Missioni, ovvero aree tematiche principali su cui intervenire, individuate in piena coerenza con i 6 pilastri del Next Generation EU che sono le seguenti:

– Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo

– Rivoluzione verde e transizione ecologica

– Infrastrutture per una mobilità sostenibile

– Istruzione e Ricerca

– Inclusione e Coesione

– Salute

A sua volta le Missioni si articolano in Componenti, aree di intervento che affrontano sfide specifiche, composte a loro volta da Investimenti e Riforme.

Di seguito gli avvisi attivi:

Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo

• 30 dicembre 2021, Ministero della Cultura, Avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione di parchi e giardini storici – scad. 15 marzo 2022

• 27 dicembre 2021, Ministero della Cultura, Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la promozione dell’ecoefficienza e riduzione dei consumi energetici nelle sale teatrali e nei cinema, pubblici e privati – scad. 18 marzo 2022

• 20 dicembre 2021, Ministero della Cultura, Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività̀ e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3). Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.1: “Attrattività̀ dei borghi storici”, finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU – scad. 15 marzo 2022

Rivoluzione verde e transizione ecologica

• Ministero della Transizione Ecologica – 25 novembre 2021 – Decreto che istituisce il «Programma Isole Verdi», nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Missione 2 (M2-Rivoluzione verde e transizione ecologica), Componente 1 (Economia circolare e agricoltura sostenibile), Investimento 3.1 (Isole Verdi) – scad. 13 aprile 2022

• Ministero della Transizione ecologica – Avviso Ammodernamento e realizzazione di nuovi impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per lo smaltimento di materiali assorbenti ad uso personale, i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili – scad. 14 febbraio 2022 – prorogato al 16 marzo 2022

• Ministero della Transizione ecologica – Avviso Ammodernamento e realizzazione di nuovi impianti per il miglioramento della raccolta, della logistica e del riciclo dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche comprese pale di turbine eoliche e pannelli fotovoltaici – scad. 14 febbraio 2022 – prorogato al 16 marzo 2022

• Ministero della Transizione ecologica – Avviso Ammodernamento e realizzazione di nuovi impianti per il miglioramento della raccolta, della logistica e del riciclo dei rifiuti in carta e cartone – scad. 14 febbraio 2022 – prorogato al 16 marzo 2022

• Ministero della Transizione ecologica – Avviso Infrastrutturazione della raccolta delle frazioni di tessili pre-consumo e post consumo, ammodernamento dell’impiantistica e realizzazione di nuovi impianti di riciclo delle frazioni tessili in ottica sistemica – scad. 14 febbraio 2022 – prorogato al 16 marzo 2022

• Ministero della Transizione ecologica – Avviso Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani – scad. 14 febbraio 2022 – prorogato al 16 marzo 2022

• Ministero della Transizione ecologica – Avviso Realizzazione di nuovi impianti per il riciclo dei rifiuti plastici (attraverso riciclo meccanico, chimico, Plastic Hubs), compresi i rifiuti di plastica in mare – scad. 14 febbraio 2022 – prorogato al 16 marzo 2022

Istruzione e Ricerca

• 2 dicembre 2021, Ministero dell’Istruzione, Avviso pubblico per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di palestre scolastiche – scad. 28 febbraio 2022

• 2 dicembre 2021, Ministero dell’Istruzione, Avviso pubblico per la presentazione di proposte per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia – scad. 28 febbraio 2022

• 2 dicembre 2021, Ministero dell’Istruzione, Avviso pubblico per aumentare la disponibilità di mense, anche per facilitare il tempo pieno – scad. 28 febbraio 2022

