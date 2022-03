Ancora abbandono di rifiuti, Stagno una frazione senza pace!

Home

24 Marzo 2022

Stagno (Collesalvetti, Livorno), 24 marzo 2022

Continua nelle vie di Stagno (frazione di Collesalvetti) l’abbandono di rifiuti e continuano le segnalazioni di cittadini arrabbiati e sconfortati

In Via di Suese ed in Corso Italia si riscontrano in vari punti rifiuti abbandonati di vario genere, fra cui:

un pneumatico, un forno elettrico, un materasso, una sdraio, vari rifiuti edili e altri rifiuti non meglio specificati di grandi dimensioni.

Al termine dell’articolo le foto di quanto segnalato dai cittadini e la mappa con le posizioni

Ci auguriamo le autorità preposte possano risolvere questa problematica che i cittadini allarmati ci segnalano da mesi e che appare ai loro occhi un problema di degrado e inquinamento irrisolvibile.

