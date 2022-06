Home

25 Giugno 2022

Ancora buona musica al Mascagni, oggi alla 17 l saggio del Laboratorio per archi aperto al pubblico

Livorno 25 giugno 2022

Oggi, sabato 25 giugno alle 17:00, nell’auditorium Cesare Chiti del Mascagni si tiene il saggio finale del Laboratorio per archi , condotto dalla professoressa Paola Diamanti .

Il saggio, che è aperto al pubblico con ingresso libero, prevede l’esecuzione di brani di diversi autori di diverse epoche, sui quali si misurano giovani e giovanissimi strumentisti, che daranno prova dei risultati raggiunti nell’esperienza del Laboratorio.

Si eseguono musiche di Helen Butterwoth, autrice di molti brani per strumenti ad arco con metodo Suzuki, Matilda Kookaburra; di Johann Pachelbel (1653-1706), il Canone in Re maggiore; il Concerto per Archi in Re maggiore RV 121 di Antonio Vivaldi e, passando ad autori più vicini a noi nel tempo, si ascoltano le Danze Popolari Rumene di Béla Bartók (1881-1945) e la Serenata per archi del contemporaneo statunitense Norman Leyden (1917-2014).

Vediamo alternarsi, nel ruolo impegnativo di primo violino, i giovani, Leonardo Bacci, Valeria Sbragia, Stella Rizzelli e Aurora Virgili.

Nell’ensemble troviamo fra i violini Aurora Cuccolo, Lorenzo Gigante, Anna Gualandi, Francesca Muleo, Olimpia Pellettier, Cecilia Pes, Pietro Satriano, Agata Sitta e Melissa Sitta; e, nei violoncelli, Beatrice Bomarsi, Giorgia Gualandi e Valentina Rossi.

L’ingresso libero, fino a esaurimento dei posti disponibili, sarà consentito secondo le attuali disposizioni in merito alla prevenzione del contagio da Covid19 (mascherina FFP2).

