Ancora controlli in Buontalenti e zone limitrofe

5 Novembre 2021

Ancora controlli in città nella zona del Buontalenti e limitrofe piazze centro cittadino.

Un accompagnamento alla frontiera

Livorno 5 novembre 2021

Nella serata di ieri l’attività di controllo straordinario del territorio, diretta dal Vice Questore Aggiunto CAPPELLI Claudio, portava i seguenti risultati operativi:

31 persone identificate, di cui 20 positive;

2 veicoli controllati; 4 denunce per reati in materia di immigrazione ed a carico di un cittadino tunisino, domiciliato a Bergamo, per la rissa occorsa nella serata del 15 settembre 2021 in questa via Buontalenti;

3 perquisizioni personali con esito negativo.

4 fermi per identificazione a carico di 4 nord africani messi a disposizione dell’ufficio immigrazione per l’avvio dell’iter espulsivo;

3 controlli avventori e amministrativi di locali pubblici.

Prolungata l’attività di prevenzione e di visibilità presso P.za della Repubblica, Via Buontalenti, P.za XX Settembre, P.za Garibaldi, P.za dei Mille, Via della Pina d’Oro, Via Grande.

Nella giornata di ieri quest’Ufficio Immigrazione procedeva all’atto della scarcerazione, di un pericoloso tunisino condannato ad oltre 16 anni di reclusione per omicidio volontario con la cura dell’iter esplulsivo per l’accompagnamento coatto al CPR di Torino.

