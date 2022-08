Home

Ancora fiamme a Guasticce in zona Interporto, incendio domato (Foto)

Collesalvetti

7 Agosto 2022

Guasticce (Collesalvetti, Livorno) 7 agosto 2022 – Ancora fiamme a Guasticce in zona Interporto, incendio domato

Intervento a Guasticce dei volontari Anpas di Collesalvetti con due squadre, Anpas di Livorno (SVS) con una squadra, La Racchetta Cascina con una squadra e i vigili del fuoco da Livorno

A pochi giorni dall’incendio avvenuto nelle vicinanze che ha chiuso per due giorni un tratto della FI-Pi-Li, nella giornata di oggi nella zona dell’Interporto all’altezza della ditta Gori è andato a fuoco un canneto

Le operazioni per domare le fiamme sono durate per tre ore, attualmente il sito è in fase di bonifica

