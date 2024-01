Home

Cronaca

Ancora indeciso sull’Istituto superiore da scegliere? Visita Orientando2023 sul portale della Provincia

Cronaca

23 Gennaio 2024

Ancora indeciso sull’Istituto superiore da scegliere? Visita Orientando2023 sul portale della Provincia

Orientamento 2023: Il Tour Virtuale per la Scelta dell’Istituto Superiore

Livorno – Ancora indeciso sull’Istituto superiore da scegliere? Visita Orientando2023 sul portale della Provincia

Se sei uno studente della terza media e ti trovi nella fase cruciale di scegliere il percorso formativo superiore, il portale della Provincia di Livorno Orientando2023 è il tuo alleato prezioso.

Con un tour virtuale a 360 gradi, Orientando2023 ti offre l’opportunità di esplorare l’offerta formativa degli Istituti Superiori del territorio, guidandoti nella scelta che influenzerà il tuo futuro accademico.

Il portale fornisce informazioni dettagliate su ciascun istituto, consentendoti di valutare le opzioni disponibili in base alle tue passioni, interessi e obiettivi di carriera.

Per iniziare il tuo viaggio verso il futuro, visita Orientando2023 e scopri il mondo di possibilità che si apre per te. Prendi in mano il tuo destino educativo, e fai una scelta informata che sarà il primo passo verso il successo.

Non perdere l’occasione di plasmare il tuo percorso di apprendimento. Orientando2023 è qui per te, pronto a guidarti verso un futuro brillante e soddisfacente.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin