“Ancora insieme”: Coach Marco Cardani alla guida della PL ’23/’24

3 Luglio 2023

Livorno, 3 luglio 2023

La PIELLE LIVORNO comunica ufficialmente la conferma di coach Marco Cardani alla guida della prima squadra per la stagione 2023/2024.

Le parole del presidente, Francesco Farneti: “Coach Cardani è il professionista più indicato per il progetto e le ambizioni della Pielle. Giovane, preparato e talentuso, incarna alla perfezione la visione e la prospettiva del club. Siamo davvero felici ed orgogliosi di poter continuare quest’avventura insieme, in un campionato di alto livello come sarà la Serie B nazionale”.

Entusiasta l’ex capo allenatore di Bernareggio e Capo d’Orlando: “Indipendentemente dal contratto in essere, oggi la Pielle è tornata a ricoprire quel ruolo di rilevanza a livello nazionale che le spetta. Per questo motivo, a prescindere dalla categoria, la mia permanenza a Livorno non è mai stata in discussione. Ripartiremo di slancio e con lo stesso entusiasmo, se non di più, che ci ha contraddistinto durante una stagione più che positiva”.

