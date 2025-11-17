Ancora maltempo prorogato codice giallo
Livorno, 17 novembre 2025 Ancora maltempo prorogato codice giallo
Ancora condizioni di tempo perturbato sulla Toscana nord-occidentale, compreso il territorio di Livorno e Gorgona e le altre isole dell’Arcipelago.
Sono confermati, fino alla mezzanotte di oggi, lunedì 17 novembre, il codice giallo in corso per rischio mareggiate e quello per rischio vento. Il codice giallo per rischio vento ritornerà in vigore domani, martedì 18 novembre, dalle ore 8 fino alle ore 20.
Per gli altri due codici gialli in corso, quello per rischio di forti temporali e quello per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore, la validità è prolungata fino alle ore 6 del mattino di domani, martedì 18 novembre.
Oggi forti venti di libeccio (sud-ovest) e mari molto mossi, domani martedì 18 novembre venti sostenuti di grecale (da nord-est) e mari molto mossi al largo, in attenuazione lungo la costa.
I CONSIGLI DELLA PROTEZIONE CIVILE
In caso di avvisi di criticità o di allerte meteo, si consiglia ai cittadini di alzare il livello della normale prudenza e di seguire le indicazioni fornite dalla Protezione civile comunale e i canali informativi sulla viabilità, nonché l’evoluzione delle condizioni meteo tramite radio, TV, siti web istituzionali, e di osservare i seguenti accorgimenti:
Come comportarsi in caso di forti piogge
•evitare l’attraversamento di strade inondate e sottopassi qualora appaiano allagati in quanto la profondità e la velocità dell’acqua potrebbero essere maggiori di quanto non appaia;
la forza della precipitazione potrebbe far uscire dalla loro sede i tappi dei tombini: fare attenzione alla circolazione anche in strade poco allagate;
prestare attenzione a percorrere le strade dove l’acqua si è ritirata perché potrebbero esserci pericoli;
evitare di transitare o sostare lungo gli argini dei corsi d’acqua, e sopra ponti e passerelle;
porre barriere per evitare che l’acqua possa allagare locali posti sotto il livello stradale, come cantine e box sotterranei;
Come comportarsi in caso di forti mareggiate
evitare, se possibile, di transitare nei tratti stradali a ridosso della costa;
in caso di spostamento tramite traghetti, informarsi su possibili cancellazioni/riduzioni dei servizi;
evitare le attività sportive e nautiche da diporto in mare, evitare ogni trasferimento via mare;
balneazione vietata;
mantenersi a debita distanza da scogli o moli che possano essere raggiunti da onde anomale.
Come comportarsi in caso di forte vento
fare attenzione all’aperto, in particolare in presenza di alberi e strutture temporanee o pericolanti e nei centri urbani;
guidare con attenzione, in particolare sui tratti esposti alla caduta di piante e sassi;
spostare o mettere in sicurezza oggetti sensibili agli effetti del vento prima dell’inizio del periodo di allerta;
limitare le attività all’aperto e gli spostamenti;
fare molta attenzione in città a possibili cadute di oggetti dall’alto (tegole, cornicioni, vasi, ecc.);
non sostare in auto o a piedi in prossimità di piante e coperture, e prediligere gli spazi aperti.