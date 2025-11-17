Home

17 Novembre 2025

Livorno, 17 novembre 2025 Ancora maltempo prorogato codice giallo

Ancora condizioni di tempo perturbato sulla Toscana nord-occidentale, compreso il territorio di Livorno e Gorgona e le altre isole dell’Arcipelago.

Sono confermati, fino alla mezzanotte di oggi, lunedì 17 novembre, il codice giallo in corso per rischio mareggiate e quello per rischio vento. Il codice giallo per rischio vento ritornerà in vigore domani, martedì 18 novembre, dalle ore 8 fino alle ore 20.

Per gli altri due codici gialli in corso, quello per rischio di forti temporali e quello per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore, la validità è prolungata fino alle ore 6 del mattino di domani, martedì 18 novembre.

Oggi forti venti di libeccio (sud-ovest) e mari molto mossi, domani martedì 18 novembre venti sostenuti di grecale (da nord-est) e mari molto mossi al largo, in attenuazione lungo la costa.

I CONSIGLI DELLA PROTEZIONE CIVILE

In caso di avvisi di criticità o di allerte meteo, si consiglia ai cittadini di alzare il livello della normale prudenza e di seguire le indicazioni fornite dalla Protezione civile comunale e i canali informativi sulla viabilità, nonché l’evoluzione delle condizioni meteo tramite radio, TV, siti web istituzionali, e di osservare i seguenti accorgimenti:

Come comportarsi in caso di forti piogge

•evitare l’attraversamento di strade inondate e sottopassi qualora appaiano allagati in quanto la profondità e la velocità dell’acqua potrebbero essere maggiori di quanto non appaia;

la forza della precipitazione potrebbe far uscire dalla loro sede i tappi dei tombini: fare attenzione alla circolazione anche in strade poco allagate;

prestare attenzione a percorrere le strade dove l’acqua si è ritirata perché potrebbero esserci pericoli;

evitare di transitare o sostare lungo gli argini dei corsi d’acqua, e sopra ponti e passerelle;

porre barriere per evitare che l’acqua possa allagare locali posti sotto il livello stradale, come cantine e box sotterranei;

Come comportarsi in caso di forti mareggiate

evitare, se possibile, di transitare nei tratti stradali a ridosso della costa;

in caso di spostamento tramite traghetti, informarsi su possibili cancellazioni/riduzioni dei servizi;

evitare le attività sportive e nautiche da diporto in mare, evitare ogni trasferimento via mare;

balneazione vietata;

mantenersi a debita distanza da scogli o moli che possano essere raggiunti da onde anomale.

Come comportarsi in caso di forte vento

fare attenzione all’aperto, in particolare in presenza di alberi e strutture temporanee o pericolanti e nei centri urbani;

guidare con attenzione, in particolare sui tratti esposti alla caduta di piante e sassi;

spostare o mettere in sicurezza oggetti sensibili agli effetti del vento prima dell’inizio del periodo di allerta;

limitare le attività all’aperto e gli spostamenti;

fare molta attenzione in città a possibili cadute di oggetti dall’alto (tegole, cornicioni, vasi, ecc.);

non sostare in auto o a piedi in prossimità di piante e coperture, e prediligere gli spazi aperti.