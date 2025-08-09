Home

9 Agosto 2025

Livorno, 9 agosto 2025 “Ancora musica a tutto volume nella notte dalla nave da crociera, grave inquinamento acustico”

L’Associazione Livorno Porto Pulito esprime la sua preoccupazione per un nuovo fenomeno che si sta diffondendo in porto: le discoteche notturne a bordo delle navi da crociera.

Questo quanto riferisce l’associazione:

“Per la seconda volta in un mese e mezzo, molte persone residenti in Venezia, in Centro, addirittura in Via Goito e Via Galilei sono state disturbate durante il sonno dalla musica assordante proveniente dalla Norwegian Breakaway, ormeggiata in porto.

Le basse frequenze penetravano attraverso le finestre (aperte e chiuse) impedendo di dormire da mezzanotte fino alle due.

Come già il 20 giugno scorso, alcune persone hanno inviato una segnalazione al Comune per il grave inquinamento acustico (vedi qui sotto il filmato Youtube)

https://www.youtube.com/watch?v=BuSTdO3Fi6U) .

Nella precedente occasione (concernente la stessa nave) l’ufficio ambiente del Comune ha poi interpellato il successivo 3/7 l’Autorità Portuale, a quanto sembra, senza esito.

È necessario che l’Amministrazione si faccia carico della protezione della salute dei cittadini (il Sindaco è la massima autorità sanitaria, come noto) preservandone il diritto al riposo notturno.

Le feste danzanti sul ponte di una nave si facciano al largo, non vicino alle abitazioni.

Desideriamo ribadire che il porto non è una zona franca dalla tutela dei diritti, così come non lo è rispetto ai vincoli paesaggistici.

Il Comune faccia sentire verso gli armatori, attraverso l’Autorità Portuale, tutta la sua autorevolezza nella difesa della popolazione”.

