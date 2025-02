Home

25 Febbraio 2025

Ancora ori per le pattinatrici della Polisportiva La Rosa

Livorno 25 febbraio 2025 Ancora ori per le pattinatrici della Polisportiva La Rosa

Domenica 23 febbraio nell’ impianto delle Fornaci a Pistoia, si sono aperti i campionati interprovinciali per le categorie Esordienti e Allievi regionali. Per la polisportiva La Rosa hanno partecipato nella categoria Esordienti A regionale Secchioni Bianca, classe 2015 che con un programma sulle note di Batman conquista l’oro, e le sue due amiche di squadra, Bencini Bianca argento e Bertini Agata bronzoNella categoria Esordienti B regionale, classe 2014, conquista un altro oro Denaro Nicole e un bronzo per Bastrei Gemma.

Ancora un oro lo conquista nella categoria Allievi A regionale, classe 2013, Del Gratta Nina e un argento per Cerase Vittoria.

Faraoni Giorgia conquista ancora un oro nella categoria Allievi B regionale.

Ad accompagnare queste atlete a scendere in pista la loro allenatrice Cinzia Savi. Congratulazioni a tutte queste atlete da parte del presidente della polisportiva La Rosa Livorno, Tinghi Mario, da tutto lo staff tecnico e dagli atleti della società, un vero bottino di medaglie che ripaga tutti i sacrifici e gli sforzi fatti durante la preparazione per queste competizioni.