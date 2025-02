Home

24 Febbraio 2025

Ancora pochi posti per il corso di avvicinamento al vino di fisar Livorno

Se sei un appassionato di vino o semplicemente vuoi avvicinarti a questo affascinante mondo non perdere l’occasione di partecipare al Corso di Avvicinamento al Vino organizzato da Fisar Livorno. Con posti limitati disponibili, affrettati a iscriverti per assicurarti un posto a questo evento imperdibile!

Cos’è il corso di avvicinamento al vino?

Il Corso di Avvicinamento al Vino è un’esperienza unica pensata per chi vuole scoprire i segreti del vino, dalla sua produzione alla degustazione. Organizzato da Fisar Livorno, la delegazione livornese della Federazione Italiana Sommelier Albergatori Ristoratori, il corso è tenuto da esperti del settore che ti guideranno in un viaggio alla scoperta dei profumi, dei sapori e delle tradizioni enologiche.

Cosa imparerai al corso?

Il corso è strutturato in modo da offrire una formazione completa e accessibile a tutti, anche a chi non ha alcuna esperienza pregressa.

È prevista la consegna di un Kit da Sommelier Fisar (una borsa) contenente i bicchieri da degustazione, un quaderno per gli appunti, un cavatappi e le schede per la degustazione.

In ogni incontro verranno degustati vini diversi per scoprire il nostro paese dal Nord al Sud ed il nostro territorio. Spumanti, Bianchi, Rossi, Rosati e Vini Speciali.

Lo scopo è quello, non solo di far conoscere il vino, ma di insegnare come scegliere e gestire una bottiglia, dal momento dell’acquisto al momento della sua consumazione. L’obiettivo è quello di aprire una piccola porta verso un mondo infinito e magico, verso un alimento (così è il vino) vivo, prezioso, capriccioso e incredibilmente pieno di sorprese.

Prendere per mano chi varca quella porta ed accompagnarlo attraverso un percorso: dall’avvicinamento al mondo del vino, alla formazione di un sommelier, di un docente del vino, di un appassionato o di un semplice associato che condivida il piacere di un bicchiere tra amici è la nostra missione e la nostra passione.

Il programma

TATTO – Prima che sia vino: Le uve – I Vigneti – Le vinificazioni in bianco.

VISTA – Rossi Rosati: Mille sfumature di colore

OLFATTO – Un fiore nel bicchiere: Un calice colmo di profumi

GUSTO – I Sapori del vino: Terroir e Tradizione (I vini spumanti)

UDITO – Quando il vino è conversazione: I vini dolci e i vini speciali

Perché partecipare?

Partecipare al Corso di Avvicinamento al Vino di Fisar Livorno è un’opportunità imperdibile per:

Apprendere da esperti : I docenti del corso sono sommelier professionisti con anni di esperienza nel settore.

: I docenti del corso sono sommelier professionisti con anni di esperienza nel settore. Fare networking : Incontra altri appassionati di vino e condividi la tua passione.

: Incontra altri appassionati di vino e condividi la tua passione. Divertirti : Il corso è pensato per essere coinvolgente e piacevole, con degustazioni guidate e momenti di condivisione.

: Il corso è pensato per essere coinvolgente e piacevole, con degustazioni guidate e momenti di condivisione. Ottenere un attestato: Al termine del corso, riceverai un attestato di partecipazione che certifica le competenze acquisite.

Come Iscriversi

I posti sono limitati, quindi non perdere tempo! Per iscriverti al Corso di Avvicinamento al Vino, clicca sul link qui sotto e compila il modulo di iscrizione:

👉 Iscriviti qui al Corso di Avvicinamento al Vino

Tutte le lezioni si terranno alle ore 21:00 presso la sede della Delegazione sita in Scali Cerere 15, 57122 Livorno (LI).

Ai partecipanti sarà riconosciuto uno sconto del 10% sul costo del primo corso di 1° livello per aspiranti sommelier disponibile presso la Delegazione di Livorno.

Domande Frequenti

1. Devo avere esperienza pregressa per partecipare?

No, il corso è aperto a tutti, anche a chi non ha mai avuto a che fare con il mondo del vino.

2. Cosa devo portare con me?

Tutto il materiale necessario verrà fornito da Fisar Livorno. Ti consigliamo di portare un taccuino per prendere appunti.

3. Posso regalare l’iscrizione a un parente o amico?

Assolutamente sì! Il corso è un regalo perfetto per chi ama il vino o vuole avvicinarsi a questo mondo e puoi acquistare qui il voucher per il corso di avvicinamento al vino

Il Corso di Avvicinamento al Vino di Fisar Livorno è un’esperienza unica per scoprire e apprezzare il vino in tutte le sue sfaccettature. Con posti limitati disponibili, non aspettare: iscriviti oggi stesso e assicurati un posto a questo evento imperdibile!

👉 Clicca qui per iscriverti al corso di avvicinamento al vino a Livorno

Fisar Livorno: La Tua Passione per il Vino, la Nostra Esperienza.