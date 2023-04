Home

Cronaca

Ambiente

Ancora rifiuti abbandonati a Pian di Rota vicino al canile, ci pensa Mr Green

Ambiente

7 Aprile 2023

Ancora rifiuti abbandonati a Pian di Rota vicino al canile, ci pensa Mr Green

Livorno 7 aprile 2023 Ancora rifiuti abbandonati a Pian di Rota vicino al canile, ci pensa Mr Green

Francesco stefanini in arte Mr green oggi ha levato due sacchi di rifiuti abbandonati a Pian di rota dove c’è La Cuccia del Bosco (il canile comunale)

I sacchi erano stati abbandonati al bordo del bosco, due sacchi pieni di ogni cosa per un totale di kg 13.45

Mr Green, sempre con la sua bicicletta e carretto gli ha portati ai rispettivi cassonetti

Purtroppo non è la prima volta che noi come quotidiano online parliamo di rifiuti di ogni tipo abbandonati in quella zona. Sono anni che ne parliamo, sarebbe forse l’ora che l’amministrazione comunale inizi a pensare a come risolvere il problema

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin