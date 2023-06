Home

25 Giugno 2023

Livorno 25 giugno 2023 – Ancora scempio ambientale in via Enriques

Via Enriques è una lunga strada che termina a fondo chiuso nella periferia nord di Livorno. Sono decenni che ciclicamente si ripete lo stesso fenomeno di abbandono di rifiuti per centinaia di metri lungo la vegetazione e in mezzo alla strada.

Via Enriques si riempie di rifiuti e ingombranti, il Comune a spese che poi finiscono sempre sulle tasse dei cittadini pulisce, poi “magicamente” siamo nuovamente punto e a capo.

Oltre ai soliti rifiuti nascosti all’interno di misteriosi sacchi, abbiamo trovato anche:

mobilio, frigoriferi, tre vasche da bagno, un servizio integro di piatti, materiale elettrico, idraulico, materassi, pneumatici, estintori e per la prima volta anche una bombola da sub. Sì, proprio una bombola da sub, ma non c’è più da stupirsi di niente, visto che anni fa nella zona fu abbandonata tra le aiuole un relitto di una barca con motore

La situazione di via Enriques è nota da tempo e denunciata più volte dai residenti e dai media locali, ma sembra non trovare una soluzione definitiva.

Il degrado dell’area è un’offesa alla città. Il rischio per la salute pubblica e l’ambiente è evidente.



Cosa si può fare per evitare che via Enriques diventi una discarica a cielo aperto?

Innanzitutto bisogna sensibilizzare i cittadini a smaltire correttamente i rifiuti ingombranti, i RAEE e i piccoli elettrodomestici.

Esistono dei servizi gratuiti offerti da Aamps per il ritiro a domicilio o il conferimento presso i centri di raccolta. Basta prenotare online o chiamare il numero verde 800-031-266. Inoltre bisogna chiedere ai rivenditori di ritirare gratuitamente i RAEE usati al momento dell’acquisto di una nuova apparecchiatura. Queste sono norme previste dalla legge e dal buon senso civico.

Poi bisogna intervenire con la pulizia e il controllo del territorio. Il Comune e l’Aamps devono garantire una frequente manutenzione dell’area e una vigilanza efficace per individuare e sanzionare i responsabili degli abbandoni illeciti. I cittadini possono collaborare segnalando le situazioni di degrado alle autorità competenti.

Via Enriques merita di essere restituita alla città come una strada pulita e sicura, non come una discarica vergognosa. La tutela dell’ambiente e la salvaguardia della salute pubblica devono essere priorità assolute, affinché i cittadini possano vivere in un ambiente pulito e sicuro.

