30 Agosto 2023

Ancora tempo instabile, codice giallo per temporali in Val di Cecina

Livorno 30 agosto 2023 – Ancora tempo instabile, codice giallo per temporali forti nella Toscana meridionale

Una vasta area depressionaria continua ad interessare il Mediterraneo Centrale con conseguente instabilità che, nella giornata di oggi mercoledì 30 agosto, potrà tradursi in possibili rovesci o brevi temporali, localmente anche forti, soprattutto nelle zone interne centro meridionali.

Saranno possibili grandinate e forti raffiche di vento.

In vista di questi fenomeni, che non appaiono però di facile localizzazione, la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo a partire dalle; 13 e fino alla mezzanotte di oggi mercoledì 30 agosto per le zone della Val di Cecina, e le altre zone interne ricadenti nelle province di Grosseto e Siena.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo

