Ancora una volta il tie-break decide la sfida in casa MVTomei. MVTomei-Modena 2-3

5 Marzo 2023

Livorno 5 marzo 2023 –

È ancora una volta il tie-break a decidere la sfida in casa MVTomei. Nella partita giocata al Pala Bastia contro Modena però a conquistare i due punti sono i rivali emiliani che superano per 3-2 i locali. Al sestetto di Piccinetti rimane tanto rammarico e nel cestino va solo un punto. Troppo poco purtroppo, in una serata dove ancora una volta a farla da padrone è stata la discontinuità dei biancorossi. Dopo un primo set condotto in scioltezza, nella seconda e terza frazione la squadra sparisce dal campo, troppi gli errori commessi e Modena, pur senza strafare, ribalta il punteggio. Non basta un quarto parziale di carattere, condotto sempre dall’inizi o alla fine da Livorno. Wiegand e soci nel tie-break si lasciano scappare di mano la frazione, con Modena che chiude il discorso sul 15-13.

Ies MVtomei con il sestetto delle ultime settimane e cioè con capitan Wiegand opposto a Croatti, Imbriolo e Poli in banda, Grassini e Baracchino al centro, libero Langella. Modena si schiera con Castagneri opposto a Melato, Menabue e Malavasi in banda, Rascato e Sandu centrali, libero Bini.

Nel primo set dopo un iniziale equilibrio i padroni di casa prendono il via grazie a una bella striscia di punti di Baracchino che fra muri e primi tempi porta i suoi sul 19-15, costringendo Modena al primo tempo. In posto quattro si fanno sentire i colpi di Poli, i biancorossi prendono il primo set point (24-20) con coach Asta che richiama di nuovo i suoi in panchina. Il primo tempo di Grassini chiude il primo set.

Al rientro in campo qualcosa si inceppa nel gioco dei locali e arriva pronta la reazione ospite con Menabue che da posto quattro mette giù colpi pesanti. Gli emiliani si portano sull’8-5, Modena è ancora avanti sul 13-9 quando coach Piccinetti chiede il primo time-out. Sul 12-14 dentro Riposati per Croatti, nello scambio successivo Morelli rileva Wiegand per completare il doppio cambio. La mossa purtroppo non sortisce gli effetti sperati e gli ospiti continuano a condurre nel punteggio approfittando dei tanti, troppi errori del sestetto di casa. Sul 20-23 secondo time-out di Piccinetti, nel finale l’errore in attacco di Poli consente a Modena di pareggiare il conto set.

Inizio da dimenticare nella terza frazione, con il punteggio che recita 6-2 per Modena quando Piccinetti chiama time-out, fiammata di Poli da servizio per provare a ricucire le distanze, ma i biancorossi non riescono a gestire il cambio palla. Nuovo cambio nella diagonale di costruzione con gli ingressi di Riposati e Morelli, break dei locali con Poli al servizio, doppio cambio in diagonale anche per gli ospiti con Malavasi e Bertagnoli che rilevano Pauli e Melato. Le prova davvero tutte coach Piccinetti, inserendo anche Facchini al servizio, ma il MVTomei fallisce nel tentativo di rimonta e anche il terzo parziale va agli avversari.

Si scuote la squadra di casa nel quarto parziale, sul 5-2 tempo chiesto da Modena. Coach Asta è costretto a chiamare il time-out anche sul 7-2, ma qualcosa sembra essersi sbloccato negli ingranaggi biancorossi e la squadra continua a condurre nel punteggio (18-13).

Wiegand e Poli guidano l’attacco livornese e ritorna la voglia dei padroni di casa di non lasciar cadere a terra neanche un pallone. La squadra dei Vigili del Fuoco è finalmente concreta anche a muro e viaggia sui binari dell’entusiasmo. Il secondo tocco di Croatti vale il 23-15, a chiudere il set ci pensa Imbriolo che butta giù la palla del 25-18 che spalanca le porte al tie-break.

Buon avvio dei locali nel quinto set (4-2), poi Modena rientra in carreggiata pareggiando i conti sul 5-5. Croatti è costretto a lasciare il campo per infortunio, al suo posto dentro Morelli in cabina di regia, regali reciproci dai nove metri per entrambe le squadre, Imbriolo porta al cambio campo sul +2 (8-6), c’è il marchio del vice-capitano sulla striscia di servizi che portano i biancorossi sul 10-7, con Modena a rifugiarsi in panchina. La frenesia porta la squadra di casa a commettere qualche errore di troppo e il sestetto di Asta riapre i giochi, sull’11-11 tempo di Piccinetti, Modena conduce 13-12 e i giocatori livornesi ritornano in panchina. Al rientro in campo gli errori della squadra di casa condannano i locali che devono accontentarsi di prendere un punticino, mentre il successo prende la via di Modena.

IES MVTOMEI – MODENA VOLLEY 2-3

IES MVTOMEI: Wiegand 12, Morelli, Imbriolo 14, Gori ne, Costa ne, Grassini 10, Riposati 1, Puccinelli ne, Lupo ne, Langella, Poli 23, Facchini, Croatti 1, Baracchino 12. All.: Piccinetti-Rossi.

MODENA VOLLEY: Rascato 10, Schianchi 21, Ugolini 1, Melato 1, Pauli 6, Tauletta 4, Menabue 13, Gozzi 2, Bini L, Malavasi 2, Bertagnoli, Castagneri 6, Sandu 2. All.: Asta-Parenti.

ARBITRI: Falaschi di Pisa e Bertonelli di Carrara.

PARZIALI: 25-20, 21-25, 21-25, 25-18, 13-15.

