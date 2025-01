Home

10 Gennaio 2025

Livorno 10 gennaio 2025 Andrea Bacciardi torna a casa: è un nuovo giocatore dell’Unione Sportiva Livorno 1915

L’Unione Sportiva Livorno 1915 annuncia con orgoglio l’arrivo di Andrea Bacciardi, giovane talento classe 2006 che torna a indossare i colori amaranto dopo una significativa esperienza formativa.

Bacciardi, originario di Livorno, ha mosso i suoi primi passi calcistici proprio nel settore giovanile del Livorno Calcio. Successivamente, il giovane difensore ha proseguito la sua crescita calcistica nell’ambizioso settore giovanile dell’Empoli, arrivando a giocare nella squadra Primavera, un importante trampolino di lancio per i talenti emergenti.

Le prime parole di Bacciardi

Visibilmente emozionato, Andrea Bacciardi ha espresso tutto il suo entusiasmo per il ritorno a Livorno:

«Sono molto contento di vestire di nuovo la maglia del Livorno. Tanta è l’emozione e la voglia di giocare per la mia città. Ce la metterò tutta, con impegno e professionalità, per raggiungere il nostro obiettivo».

Un innesto di qualità e cuore amaranto

Con il suo ritorno, l’Unione Sportiva Livorno 1915 si assicura non solo un giocatore di qualità, ma anche un talento locale che conosce il valore di indossare la maglia amaranto. Il club continua così a puntare su giovani promesse, combinando radicamento al territorio e prospettive di crescita.

I tifosi, già entusiasti per questa notizia, sono pronti a sostenere Bacciardi nel suo percorso e attendono con trepidazione di vederlo all’opera in campo, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi stagionali.