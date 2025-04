Home

15 Aprile 2025

Livorno 15 aprile 2025 Andrea Bozzi bronzo all'Open League d'Italia: grande prova per l'atleta della ASD Esercito – 187 Folgore di Livorno

Si è chiusa con un bilancio positivo la XXIV edizione dell’Open League d’Italia, svoltasi nel weekend del 12 e 13 aprile 2025 al PlayHall di Riccione, primo appuntamento stagionale del circuito nazionale FIJLKAM dedicato alle arti marziali. L’evento ha visto la partecipazione di 1.763 atleti provenienti da 315 club sparsi in tutta Italia, confermandosi una vetrina fondamentale per i giovani talenti in vista dei Campionati Europei giovanili di Cipro del febbraio 2026.

Tra i protagonisti in gara anche la ASD Esercito – 187 Folgore di Livorno, con una prestazione di rilievo firmata da Andrea Bozzi, che ha conquistato la medaglia di bronzo nel Kumite Under 21 -84 kg. L’atleta livornese ha affrontato quattro combattimenti, distinguendosi per tecnica, caparbietà e spirito agonistico. Dopo essere stato ripescato, Bozzi è riuscito a risalire con grinta la classifica fino al terzo gradino del podio.

Impegno e sacrificio anche da parte degli altri atleti del team: Jacopo Citi, in gara nella classe Junior, ha dovuto fare i conti con un malessere che ha compromesso la sua prestazione. Leonardo Nannini, Gabriele Pili, Valentina Strazzabosco e Simone Corvaglia hanno comunque affrontato le rispettive categorie con grande determinazione, pur non riuscendo a superare le fasi iniziali.

A guidare e sostenere la squadra durante tutta la trasferta ci hanno pensato il Direttore Tecnico, Maestro Antonio Citi, e il tecnico Vincenzo Corvaglia, che hanno accompagnato i ragazzi con competenza, passione e grande attenzione alla crescita sportiva e personale degli atleti.

Un debutto incoraggiante per la stagione nazionale della 187 Folgore, che torna da Riccione con una medaglia importante e tanta voglia di crescere ancora.

