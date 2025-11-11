Home

11 Novembre 2025

Andrea De Rossi entra nel Consiglio Direttivo del Livorno Rugby 1931

Livorno 11 novembre 2025 Andrea De Rossi entra nel Consiglio Direttivo del Livorno Rugby 1931

Il Livorno Rugby 1931 annuncia con grande soddisfazione la nomina di Andrea De Rossi come nuovo Consigliere del club. Un ritorno che ha un peso speciale: De Rossi è una delle figure più riconoscibili del rugby italiano, ma soprattutto è un uomo cresciuto nei colori del Livorno Rugby, parte della storia biancoverde e di quella identità che il club vuole continuare a valorizzare.

La sua presenza si inserisce in un percorso di crescita avviato negli ultimi anni e rappresenta un tassello importante per rafforzare la visione tecnica e strutturale che il Livorno Rugby sta costruendo, con l’obiettivo di unire tradizione, competenza e sviluppo futuro.

La storia di Andrea De Rossi: dal vivaio biancoverde al cuore del rugby italiano

Nato a Genova ma formatosi a Livorno, classe 1972, Andrea De Rossi compie il suo intero percorso giovanile nel vivaio biancoverde, fino al debutto in prima squadra, nella massima serie del campionato, nei primi anni Novanta. In quei campi costruisce l’identità che lo accompagnerà per tutta la carriera: solidità, leadership naturale, capacità di leggere il gioco e un legame profondo con la sua città sportiva.

Nel 2000 approda al Rugby Calvisano, dove diventa protagonista di stagioni di altissimo livello, coronate dalla vittoria della Coppa Italia 2003/04.

Tra il 1999 e il 2004 veste la maglia della Nazionale Italiana, partecipando a cinque edizioni consecutive del Sei Nazioni e disputando la Rugby World Cup 2003. Nel corso della sua carriera azzurra indossa più volte la fascia di capitano, guidando la squadra in tutte le partite del Sei Nazioni 2004. Nel 2003 viene nominato Man of the Match nella storica vittoria contro il Galles, una delle prestazioni simbolo della sua esperienza internazionale. Un percorso che lo consacra come una delle figure più autorevoli e riconoscibili del rugby italiano.

Terminata l’attività agonistica, De Rossi continua a vivere il rugby da allenatore e da manager: giocatore-allenatore al Gran Parma, tecnico dei Cavalieri Prato, poi team manager delle Zebre Rugby, esperienza che amplia la sua visione e le sue competenze nella gestione di una struttura professionistica.

Negli ultimi anni è diventato anche una delle voci tecniche più riconosciute di Sky Sport, contribuendo a raccontare e spiegare il rugby a un pubblico sempre più ampio, con equilibrio, conoscenza e la credibilità dei grandi giocatori.

Il suo percorso unisce radici, esperienza internazionale e capacità di lettura del presente: una combinazione preziosa per il futuro del club.

Le parole di Andrea De Rossi

«Sono molto contento di rientrare a far parte di un progetto ambizioso come quello che il Rugby Livorno mi ha proposto. Assumo la carica di Consigliere al fianco di due persone serie, professionali e competenti come Francesca Lusini e Giovanni Riccetti. Nonostante i tanti impegni, mi sono reso disponibile per dare il mio contributo sia in campo che fuori.

Sono inoltre molto felice che il ritorno del mio amico Gianluca Guidi nel settore tecnico sia stato il primo tassello importante (già dalla scorsa stagione) per creare un’idea di rugby condivisa, dalla prima squadra fino al rugby di base.

Sono certo che insieme potremo fare cose importanti per il club».

Un ritorno che non guarda solo alla storia, ma anche e soprattutto al futuro. L’ingresso di Andrea De Rossi nel Consiglio Direttivo aggiunge visione, energia e profondità al percorso avviato dal club. È un segnale forte, un ponte tra le radici del Livorno Rugby e ciò che il club vuole diventare: una realtà capace di crescere con identità, competenza e ambizione.

