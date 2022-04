Home

Cronaca

Andrea Denver (Salerno), dalla Florida a Calafuria per “trascorrere il 25 aprile”

Cronaca

27 Aprile 2022

Andrea Denver (Salerno), dalla Florida a Calafuria per “trascorrere il 25 aprile”

Livorno 27 aprile 2022

Presenza inaspettata quella che ha movimentato il pomeriggio a Precisamente a Calafuria il 25 aprile.

Tornato in Italia dalla Florida (sua attuale residenza), il famoso modello internazionale Andrea Denver (Salerno) ha scelto la splendida location di Calafuria con la sua terrazza a picco sulla scogliera per trascorrere dei momenti di divertimento con il suo manager ed amici.

Intorno alle 18:00, appena sceso dall’auto davanti al locale, Andrea Denver è stato riconosciuto da alcune ragazze e ne nel giro di pochi attimi è stato preso letteralmente d’assalto dalla folla, sperando si avere un autografo o farsi selfie da postare sui social,

un vero e proprio delirio di fans ha accolto il VIP all’ingresso della discoteca Precisamente a Calafuria.

La stessa cosa è accaduta all’interno del locale dove Andrea Denver ha trascorso alcune ore nella splendida cornice di Calafuria circondato dalle fans, gustandosi cocktail e champagne sui divanenti nel privè vista mare, fino al calar del sole e concedendosi anche qualche ballo in pista.

Chi è Andrea Denver (Salerno)

E’ un Famoso modello italiano, attualmente vive negli Stati Uniti d’America (Florida),

Il suo nome d’arte è “Denver” per i suoi fan americani; lo ha scelto perché è un amante del basket e la sua squadra preferita sono proprio i Denver Nuggets.

Alfonso Signorini lo ha scelto assieme alla propria redazione per il Grande Fratello Vip 4, andato in onda nel 2020 su Canale 5.

Andrea Denver (Salerno) comparse nei video di Jennifer Lopez e Taylor Swift; alla sua popolarità hanno contribuito infatti sia il video di J.Lo I Luh Ya Papi sia quello della Swift Blank Space.

Social influencer da milioni di follower su Instagram, Andrea Denver vive la sua vita soprattutto in America sebbene abbia sempre l’Italia nel cuore e sogni di tornarci non solo per far visita alla sua famiglia e ai suoi amici

Nome e cognome veri : Andrea Salerno;

: Andrea Salerno; Data e luogo di nascita : Nato a Verona lo 03/05/1991;

: Nato a Verona lo 03/05/1991; Età : 31 anni;

: 31 anni; Segno zodiacale : Toro;

: Toro; Lavoro : Modello;

: Modello; Misure, altezza e peso: 188 cm per circa 80 kg.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin