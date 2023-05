Home

Sport

Calcio

“Andrea Luci. Oltre la leggenda”, alla Goldonetta la presentazione della biografia dedicata al capitano dell’Us Livorno 1915

Calcio

7 Maggio 2023

“Andrea Luci. Oltre la leggenda”, alla Goldonetta la presentazione della biografia dedicata al capitano dell’Us Livorno 1915

Andrea Luci. Oltre la leggenda

Lunedì 8 maggio 2023, ore 21 – La Goldonetta, Teatro Goldoni, Livorno

Livorno 7 maggio 2023

La casa editrice Sillabe, in collaborazione con Opera Laboratori e con il supporto dell’Unione Sportiva Livorno 1915, ha realizzato un progetto editoriale in omaggio al capitano della squadra di calcio amaranto Andrea Luci, che in occasione della partita Us Livorno-Trestina dello scorso 16 aprile è diventato il calciatore con il maggior numero di presenze con la maglia amaranto, superando le 369 di Mauro Lessi.

Si tratta della biografia “Andrea Luci. Oltre la leggenda” a cura di Fabio Discalzi, attuale responsabile marketing dell’Us Livorno e co-autore di diverse pubblicazioni dedicate alla storia amaranto, Fabrizio Pucci, storico giornalista sportivo livornese, e Gianni Tacchi, attuale responsabile della comunicazione dell’Us Livorno.

Il volume “Andrea Luci. Oltre la leggenda” verrà presentato lunedì 8 maggio alle 21 alla Goldonetta, all’interno del teatro Goldoni di Livorno. Oltre al centrocampista amaranto e agli autori, interverranno Luca Salvetti, sindaco di Livorno, Aldo Agroppi, ex calciatore e parente di Luci, Mario Menicagli, direttore generale della Fondazione Teatro Goldoni, e alcuni giocatori e dirigenti dell’Us Livorno. Durante la serata, verranno proiettate alcune immagini relative alla carriera di Luci e saranno esposte – grazie alla disponibilità della Collezione cuore amaranto – alcune maglie da gara indossate dal calciatore a Livorno. L’ingresso sarà libero fino a esaurimento posti.

La biografia, arricchita da una galleria fotografica a cura di Foto Novi Livorno, ripercorre la carriera di Andrea Luci dalla scuola calcio del Salivoli fino al record delle presenze amaranto, passando per i settori giovanili della Fiorentina e della Juventus e per le esperienze da professionista con la Torres, il Pescara, l’Ascoli e la Carrarese. Luci, classe 1985, originario di Piombino, ha iniziato a giocare con il Livorno nel 2010 e oggi è alla dodicesima stagione con la maglia amaranto. E al centro del volume ci sono proprio queste dodici stagioni: il debutto, il primo gol, la prima volta da capitano, la tragedia Morosini, la Serie A, le stagioni più difficili e il ritorno a casa dopo un anno e mezzo. E poi retroscena, segreti, trattative mai raccontate finora.

Il ricavato della vendita del libro sarà devoluto alla F.O.P. Italia Onlus, l’associazione nazionale che si occupa di raccogliere fondi per la ricerca sulla fibrodisplasia ossificante progressiva, malattia genetica rarissima che ha colpito uno dei tre figli di Andrea Luci. Sillabe e Opera Laboratori, sposando a pieno l’iniziativa benefica per la F.O.P., hanno deciso infatti di sostenere in toto la realizzazione del libro, coprendo tutte le spese.

“Andrea Luci. Oltre la leggenda” sarà disponibile lunedì 8 maggio alla Goldonetta, in occasione della conferenza stampa di presentazione, e da martedì 9 maggio all’Us Livorno Store di via Cogorano 6, il negozio ufficiale dell’Us Livorno gestito proprio dalla casa editrice Sillabe.

Oltre la leggenda. Andrea Luci, al termine della sua dodicesima stagione con il Livorno, ha raggiunto e poi superato la leggenda Mauro Lessi, diventando il calciatore con il maggior numero di presenze con la maglia amaranto e battendo così un record che resisteva dagli anni ’60. Una bandiera, una delle ultime del calcio italiano.

La sua è una storia di sacrifici, appartenenza, sogni realizzati e momenti anche drammatici. Un viaggio cominciato tra i palazzoni di Salivoli ed entrato nella storia del Livorno, con cui ha toccato anche la Serie A. E così – tra un capitolo e l’altro della sua vita – capita di incontrare il Canessa, l’amico con cui giocava da bambino nel cortile sotto casa, come i personaggi più significativi della storia amaranto, da Lessi a Protti e Lucarelli. Sempre con semplicità, rispetto e umiltà. In pieno stile Andrea Luci, il più amaranto di sempre.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin