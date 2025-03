Home

Andrea Turchetto nuovo allenatore della Pielle

19 Marzo 2025

La PIELLE LIVORNO è lieta di annunciare di aver sottoscritto un accordo di collaborazione fino al termine della stagione 2024/2025 con coach Andrea Turchetto.

Nato a Mestre 40 anni fa, laureato in Scienze e Tecniche Psicologiche, coach Turchetto muove i primi passi nel settore giovanile del Leoncino Mestre, prima di approdare alla Vuelle Pesaro, dove affianca per diversi anni il settore giovanile e la prima squadra in qualità di assistente di Luca Dalmonte.

Dopo un’esperienza da direttore tecnico nei settori giovanili di Bassano e Padova, con incarichi anche nelle nazionali giovanili, nel 2015 diventa vice allenatore a Ferrara. Nell’aprile 2016, complice l’esonero di Alberto Moreo, assume la guida della squadra in Serie A2 suggellando un ottimo finale di stagione.

Nel 2016/17 vive un’esperienza in Cina in forza al Guangzhou, inizialmente come assistente di Mazzon, salvo poi diventare capo allenatore dopo appena 10 partite. L’anno successivo guida l’Eurobasket Roma in A2, conquistando la salvezza. Seguono una stagione da 3° assistente all’Olimpia Milano assieme Simone Pianigiani e un triennio in Ungheria alla David Kornel Academy, dove ricopre il doppio ruolo di direttore tecnico e capo allenatore.

Nella scorsa stagione è stato assistente al Cedevita Olimpia in Slovenia, disputanndo la Lega Adriatica e subentrando nel ruolo di capo allenatore in seguito all’esonero di Simone Pianigiani.

Queste le parole del presidente, Francesco Farneti :

“Andrea ha da subito colpito l’attenzione mia e di tutto il cda per le sue competenze e idee chiare. Un allenatore preparato, già, per la sua giovane età, con molta esperienza in club importanti sia in Italia che all’estero che lo rende molto moderno e attuale. Per noi, quindi, il profilo più indicato che cercavamo per guidare la Pielle in questo finale di stagione”.

Queste le parole del vice presidente, Riccardo Grillo: “La prima impressione è stata davvero eccellente, di un coach moderno e già molto preparato sulle caratteristiche della squadra. Si è già fatto un’idea, secondo la sua visione, degli aspetti da variare sullo stile di gioco, individuando grandi potenzialità nei lunghi e anche sul perimetro. Senza dubbio Alessandro porterà quell’entusiasmo necessario per una reazione”.

Queste le parole del neo coach piellino: “Innanzitutto mi sento di ringraziare il Presidente, il CdA e il gm delle Pielle per avermi dato la possibilità di entrare in questo progetto. Sono molto contento di poter lavorare in una città e in un ambiente in cui la pallacanestro rappresenta una vera e propria religione. Useremo la sosta per cercare di inserire i primi concetti offensivi e difensivi in modo da intraprendere un percorso difficile, ma che ci possa regalare molte soddisfazioni”.

