Andrea Volpi “tenta” il rallye di casa

18 Aprile 2023

Con la Skoda Fabia R5 evo di Autosole 2.0, il pilota elbano, affiancato da Michele Maffoni, andrà alla ricerca del risultato d’effetto tra le strade amiche, cercando soprattutto di riprendere ritmo dopo un avvio stagionale non soddisfacente.

Livorno 18 aprile 2023

E’ pronto ad affrontare le strade amiche del 56. Rallye Elba, Andrea Volpi, questo fine settimana, prima prova del Campionato IRC.

Il pilota di Portoferraio, portacolori della Scuderia Proracing, con la Skoda Fabia R5 evo di AutoSole 2.0 ed affiancato di nuovo da Michele Maffoni vuole dare decisamente un’inversione di tendenza ad un avvio stagionale sofferto.

Dopo le prime due gare del Ciocco, fermato da un incidente, ed in Maremma finito ottavo assoluto e non ancora a posto fisicamente, Volpi conta di riprendere il sorriso con il conforto dell’aria casalinga, incentivo ideale per poi proseguire in serenità i prossimi appuntamenti della Coppa Rally di Zona.

Il commento di Andrea Volpi: “Sono reduce da un avvio di stagione non proprio solare, purtroppo sono cose che pur non pensandoci, si devono mettere in conto, non sempre tutto va come vorremmo. Mentalmente ci siamo, abbiamo voglia di far bene sia perché è la gara di casa cui teniamo particolarmente, sia perché comunque vada deve essere una molla per farci proseguire la stagione in modo solare. Il team mi sta dando un grande supporto, tutto l’entourage intorno a noi ci sostiene, possiamo davvero invertire la rotta.”

Due le giornate di gara, con partenza da Portoferraio alle ore 17,00 di venerdì 21 aprile per portare i concorrenti a disputare tre prove speciali nella parte orientale dell’isola, intervallate dal riordinamento a Porto Azzurro. Dalle ore 22,30 i concorrenti entreranno nel riordinamento notturno di Portoferraio, da dove ne usciranno l’indomani, sabato 22 aprile dalle ore 09,00. Seguiranno altre quattro prove speciali che stavolta toccheranno la parte centro-occidentale elbana, con il riordinamento a Marina di Campo che precederà le due “piesse” finali. L’arrivo è previsto dalle ore 15,40.

