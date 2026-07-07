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Andy Diaz sul tetto del mondo, sabato sarà alla Notte Bianca

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7 Luglio 2026

Andy Diaz sul tetto del mondo, sabato sarà alla Notte Bianca

Livorno 7 luglio 2026

Andy Diaz sul tetto del mondo, è infatti sua la miglior prestazione mondiale stagionale del salto triplo.

Andy nel meeting di Barletta con un salto a 17,72 scavalca il 17,71 ottenuto a Doha qualche giorno orsono da Pablo Pichardo, e si avvicina prepotentemente al suo record italiano di 17,80.

Una bellissima prestazione di questo atleta che sicuramente sta ottenendo ottime sensazioni in pedana e che scenderà nuovamente in pedana per i campionati italiani assoluti di Firenze, dove ha già ottenuto il record italiano al suo esordio da cittadino italiano, il 26 luglio.

Grande soddisfazione per questa nuova prestazione per un atleta splendido che sabato sera sarà il testimonial della Notte bianca dello sport.

Nella stessa manifestazione sempre nel salto triplo quarto posto Leandro D’Amore alla sua miglior prestazione stagionale con 15,46; vince i 100 metri Nicole Cesaretti con 12”22 mentre negli 800 Riadh Chninnni giunge al terzo posto con 1’50”53 in volata.