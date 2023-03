Home

Angeli della spesa, FdI “una buona notizia, ma se c’è necessità: usare i percettori di reddito”

29 Marzo 2023

Rosignano (Livorno) 29 marzo 2023 –

Leggiamo sulla cronaca quella che, in se stessa, sarebbe una buona notizia: “gli angeli della spesa”

Si cercano “angeli della spesa”, cioè volontari che possano e vogliano dedicare un po’ del proprio tempo per recapitare a domicilio la spesa a persone che, per vari motivi, non possono provvedere autonomamente.

Fratelli d’Italia non è certo contrario ad un’iniziativa in se positiva anche se presenta esternamente tutti i requisiti del buonismo mieloso in salsa Conte – Schlein .

Possiamo anche comprendere che la necessità del Sindaco di fare l’ennesima uscita pubblicitaria a buon mercato (le elezioni si avvicinano).

Certo è che non siamo contrari all’impegno solidale di chi può e vuole porsi al servizio della comunità.

Siamo però totalmente contrari al “contrabbando politico” ed al sistematico oscuramento di fatti e circostanze al solo fine di offrire l’immagine di un’Amministrazione realmente adempiente alle necessità dei cittadini.

Se davvero c’è necessità ed urgenza di personale per portare le spese a domicilio di chi ne ha bisogno come mai al Sindaco o ai suoi Assessori non è venuta l’idea di utilizzare allo scopo i famosi percettori del reddito di cittadinanza.

Nel settembre scorso ( sei mesi fa) l’Assessore ammise candidamente che l ‘Amministrazione era in ritardo (42 mesi) e si erano fatte fatte solo riunioni per ipotizzarne l’impiego.

Sono passati altri sei mesi: è stata resa un’ora di lavoro?

Quante altre riunioni servono?

Oppure i signori percettori non possono e non devono essere disturbati per non compromettere la necessaria alleanza prossima ventura tra Partito Democratico e M5S, unica via d’uscita per la sinistra locale per non essere travolta alle prossime elezioni?

E quanto dichiara e si domanda Stefano Scarascia – Consigliere comunale Fratelli d’Italia