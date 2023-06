Home

Angeli in divisa, polizia aiuta anziana 91 sola e senza cibo

12 Giugno 2023

Angeli in divisa, polizia aiuta anziana 91 sola e senza cibo

Livorno 12 giugno 2023 – Angeli in divisa, polizia aiuta anziana 91 sola e senza cibo

La Sig.Wally del ’32 -91 anni-questa mattina sentendosi troppo sola ma soprattutto senza cibo da qualche giorno ha contattato il centro operativo della polizia di Livorno chiedendo aiuto.

Subito la pattuglia della polizia di stato col Vice Commissario Puccia Alessandro e Pitoscia Pierluigi, dopo averle fatto una spesa di generi alimentari; si sono portati nella sua abitazione dove la signora commossa li ha ringraziati non solo per la spesa ma anche per il prezioso tempo che i nostri ragazzi le hanno dedicato.

